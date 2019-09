Uraganul Dorian a lovit arhipelagul Bahamas

Uraganul Dorian a lovit duminica Bahamas cu ploi torentiale si vanturi cu viteze de circa 300 de kilometri pe ora, un nivel fara echivalent in istoria acestui arhipelag din Caraibe, relateaza AFP. Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins tarmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas. "Ne aflam in fata unui uragan (...) cum nu am vazut niciodata in istoria Bahamas", a declarat Hubert Minnis, prim-ministrul acestui arhipelag alcatuit din peste 700 de insule situat intre Florida,…