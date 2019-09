Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins tarmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas, relateaza AFP.

"Ne aflam in fata unui uragan (...) cum nu am vazut niciodata in istoria Bahamas", a declarat Hubert Minnis, prim-ministrul acestui arhipelag alcatuit din peste 700 de insule situat intre Florida, Cuba si Haiti. "Este probabil cea mai trista zi din viata mea", a adaugat el, in lacrimi.

Potrivit NHC, al carui sediu se afla in Miami, Dorian a egalat recordul,…