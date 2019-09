Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, iar aproximativ 13.000 de locuinte au fost avariate sau distruse dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, au anuntat autoritatile si Crucea Rosie, potrivit site-ului postului BBC News. Premierul bahamian Hubert Minnis a anuntat ca decesele s-au inregistrat…

- Uraganul Dorian face primele victime. Cel puțin cinci oameni au murit și aproximativ 13 mii de locuințe au fost avariate sau chiar distruse dupa ce uraganul-monstru a lovit arhipelagul Bahamas, au anunțat autoritațile și Crucea Roșie, citate de presa internaționala.

- Inundatii si vanturi violente: uraganul Dorian a facut cel putin cinci morti si peste 20 de raniti in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, si continua sa se dezlantuie asupra acestui arhipelag din Caraibe, in timp ce evacuarile sunt in curs in sud-estul Statelor Unite, incepand cu Florida. noteaza…

- Uraganul progresa incet, luni, prelungind calvarul locuitorilor din Florida, inainte de a-si continua drumul spre SUA, unde in mai multe state oamenii sunt evacuati. Potriviti evaluarilor Crucii Rosii, pagubele cele mai insemnate s-au inregistrat in insulele Abacos si in Grand Bahama.…

- Uraganul Dorian, furtuna care devasteaza Bahamas in prezent și se indreapta spre Florida, va provoca asiguratorilor pagube de cel puțin 25 de miliarde de dolari, potrivit analiștilor UBS Group AG, citați de MEDIAFAX.Uraganul ar fi astfel cel mai scump dezastru natural din 2017. Dorian ar putea…

- Uraganul Dorian a lovit partea de nord-vest a insulelor Bahamas, cu vant ale carui viteze ajung pana la aproape 300 de kilometri pe ora. Uraganul a distrus cladiri, a rasturnat masini si a scos copaci din radacina, provocand, totodata, si inundatii masive. Centrul National pentru Uragane din Statele…

- Uraganul Dorian a crescut in intensitate si a ajuns la nivelul maxim - categoria 5 - pe scala Saffir-Simpson, duminica, in timp ce se indreapta spre Bahamas, unde va provoca timp de doua zile ploi torentiale, valuri inalte si vanturi extrem de puternice, inainte de a se orienta spre regiunile continentale…

- Uraganul se afla deasurpa Atlanticului, la circa 925 km la est de orasul West Palm Beach, din Florida si la 645 km la est de Bahamas, conform NHC. Dorian ar urma sa ajunga in Bahamas duminica."Cei care nu vor sa fie evacuati se pun intr-un mare pericol. Va implor, nu fiti fara minte si…