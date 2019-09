Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci morti si peste 20 de raniti s-au inregistrat in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, in urma uraganului Dorian, care continua sa se dezlantuie asupra arhipelagului din Caraibe.

- Uraganul Dorian se va deplasa 'periculos de aproape' de coasta estica a statului american Florida incepand din noaptea de luni si pana miercuri seara, au precizat specialistii de la NHC. 'Dorian este un uragan extrem de periculos de categoria 4 pe scala Saffir-Simpson', a precizat NHC, cu sediul…

- Uraganul Dorian, furtuna care devasteaza Bahamas in prezent și se indreapta spre Florida, va provoca asiguratorilor pagube de cel puțin 25 de miliarde de dolari, potrivit analiștilor UBS Group AG, citați de MEDIAFAX.Uraganul ar fi astfel cel mai scump dezastru natural din 2017. Dorian ar putea…

- Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins tarmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas, potrivit ziare.com. "Ne aflam in fata unui uragan (...) cum nu am vazut niciodata in istoria…

- Furtuna a provocat valuri cu inaltimi de 5,5 pana la 7 metri peste nivelul normal la Great Abaco. La ora 03:00 GMT, uraganul se afla la 220 de kilometri de coasta Floridei, unde unele regiuni au fost evacuate. Mai la nord, Guvernatorul Carolinei de Sud, Henry McMaster, a ordonat evacuarea…

- Uraganul Dorian, clasat la cel mai sus nivel pe scara intensitatii, a lovit duminica insulele Abacos în nordul arhipeleagului Bahamas si se apropie de Florida unde lumea a fost evacuata. Este cel mai puternic uragan înregistrat vreodata aici.

- Uraganul se afla deasurpa Atlanticului, la circa 925 km la est de orasul West Palm Beach, din Florida si la 645 km la est de Bahamas, conform NHC. Dorian ar urma sa ajunga in Bahamas duminica."Cei care nu vor sa fie evacuati se pun intr-un mare pericol. Va implor, nu fiti fara minte si…

- Ciclonul Dorian a crescut in intensitate vineri seara si a devenit un uragan de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, fiind insotit de viteze ale vantului de aproape 215 kilometri la ora, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat sambata de AFP. Uraganul se afla deasupra…