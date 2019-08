Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Dorian a crescut in intensitate vineri seara si a devenit un uragan de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, fiind insotit de viteze ale vantului de aproape 215 kilometri la ora, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat sambata de AFP. Uraganul se afla deasupra…

- Uraganul se afla deasupra Oceanului Atlantic, la circa 925 de kilometri est de orasul West Palm Beach, Florida, si la 645 kilometri est de Bahamas, a precizat NHC in cel mai recent buletin informativ, emis la ora 00:30 GMT.Intensificarea uraganului Dorian, care inainteaza spre coastele…

- Guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, a declarat o stare de urgența pentru intregul stat in așteptarea uraganului Dorian care va lovi peninsula la inceputul saptamanii viitoare. El transmis locuitorilor sa iși faca provizii de mancare, medicamente și apa pentru urmatoarele șapte zile. "Este posibil…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie privind conditii meteorologice severe, in teritoriile aflate in Oceanul Atlantic din apropierea SUA si mai multe state federale americane, din cauza deplasarii uraganului Dorian.

- In statul american Florida e stare de urgenta. Uraganul Dorian ar putea ajunge la tarm in urmatoarele zile. Furtuna creste in intensitate pe masura ce se apropie de continent. Expertii au estimat ca atunci cand va ajunge in Florida, Dorian va fi un uragan de categoria 4 din 5.

- Guvernatorul Floridei a extins joi starea de urgenta la nivelul intregului stat, inainte de sosirea uraganului Dorian, care se va intensifica in timpul weekendului la nivelul unei furtuni foarte periculoase, de categorie 4, inainte de a atinge coasta atlantica, transmite Reuters, potrivit news.roGuvernatorul…

- Potrivit ultimului buletin al Centrului National pentru Uragane (NHC), furtuna Dorian, cu vant de pana la 95 km/h, va ajunge In Porto Rico, dar si in Insulele Virgine britanice si americane. Joi ar urma sa ajunga in insuele Turks and Caicos si Bahamas. Citeste si Un mort si noua raniti in…

- Alexandru Pitigoi a avut parte de o revenire spectaculoasa in Campionatul National de Raliuri Dunlop, reusind sa incheie pe locul 5 in Raliul Harghitei, acolo unde Simone Tempestini si-a adjudecat o noua victorie, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Lovitura pentru Klaus Iohannis! Decizie atomica…