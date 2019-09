Uraganul Dorian a lovit partea de nord-vest a insulelor Bahamas, cu vant ale carui viteze ajung pana la aproape 300 de kilometri pe ora. Uraganul a distrus cladiri, a rasturnat masini si a scos copaci din radacina, provocand, totodata, si inundatii masive. Centrul National pentru Uragane din Statele Unite afirma ca Dorian este cea mai puternica furtuna din epoca moderna, care se produce in aceasta zona. Premierul din Bahamas, Hubert Minnis, a declarat ca i-a indemnat pe localnicii aflati in calea uraganului sa plece, insa multi nu au ascultat. In Statele Unite, statele aflate pe coasta de est…