- Doua accidente s-au petrecut miercuri, 28 noiembrie, la interval de cateva ore. Unul a avut loc la Valea Chioarului, unde doua masini au intrat in coliziune. Celalalt eveniment rutier s-a petrecut in Baia Mare, in zona Colegiului National “Gheorghe Sincai”. Deocamdata nu se cunosc amanunte despre cum…

- Trupa americana de heavy metal „Disturbed” va concerta in premiera in Romania anul viitor. Biletele vor putea fi achiziționate din 23 noiembrie. Trupa americana „Disturbed” va concerta la Arenele Romane pe data de 27 iunie, iar prețul biletelor variaza de la 99 de lei la 229 lei, pentru primele 1000…

- Meteorologii americani au anuntat ploaie in zonele devastate de incendii din nordul Californiei, in timp ce echipele de interventie continua cautarea persoanelor date disparute, transmite duminica...

- Un administrator de bloc din Timișoara a vrut sa celebreze intr-un fel aparte cei 100 de ani de la Marea Unire. Astfel, a vorbit cu locatarii și a vopsit blocul in culorile steagului romanesc. Un bloc din Timișoara a fost imbracat in culori romanești de Centenar. E roșu, galben și albastru, iar locatarii…

- Autoritatile din Statele Unite au ordonat evacuarea a zeci de mii de persoane din mai multe orase din nordul statului California, in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit joi, pe care pompierii nu au reusit momentan sa il controleze, relateaza BBC.

- Germania va cumpara gaze naturale lichefiate din Statele Unite, a anuntat Donald Trump in timpul unui miting electoral in Texas.Presedintele american a prezentat informatia drept o veste foarte buna pentru texani si o mare reusita a administratiei sale.

- Momente terifiante petrecute pe o autostrada din Statele Unite ale Americii. Un avion a aterizat pe mijlocul strazii, vineri, printre foarte multe mașini care circulau cu viteza. Totul s-a petrecut pe autostrada Interstate 8, din San Diego, California. Avionul de mici dimensiuni nu a mai putut ajunge…