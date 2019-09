Uraganul Humberto a crescut in intensitate si in viteza pe masura ce s-a apropiat miercuri dimineata de Insulele Bermude, teritoriu insular britanic ce ar putea sa fie totusi scutit de distrugeri, intrucat va fi ocolit la mica distanta de ochiul acestui ciclon, au anuntat meteorologii americani, citati de Reuters.



Vanturi puternice si ploi abundente sunt asteptate sa ajunga in Insulele Bermude pana miercuri noapte, insa ochiul furtunii ar putea sa treaca la mica distanta de coasta vestica a arhipelagului, au anuntat specialistii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite…