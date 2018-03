Stiri pe aceeasi tema

- Initiat si organizat de Maspex Romania, in parteneriat cu Politia Romana si Ministerul Educatiei Nationale, programul se concentreaza pe identificarea potentialelor riscuri, prezentandu-le elevilor si parintilor acestora pericolele care ii pot afecta pe cei mici, acasa, la scoala sau…

- EDU.RO SUBIECTE MATEMATICA BACALAUREAT 2018: Miercuri, 21 martie, elevii de clasele a XI-a si a XII-a sustin simularea la a doua proba scrisa a Bacalaureatului, cea la matematica sau istorie, in functie de profil, urmand ca vineri sa sa o sustina pe cea la alegere. Rezultatele vor fi afisate pe…

- Documente atasate: SUBIECTE BAC MATE-INFO SUBIECTE MATE BAC PEDAGOGIC SUBIECTE MATE BAC STIINTELE NATURII SUBIECTE MATE BAC TEHNOLOGIC SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE BAC 2018. Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 a inceput luni cu proba la Limba si literatura romana -…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, in perioada 19 – 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara…

- Elevii care, din motive speciale, urmau sa susțina probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul examenului de Bacalaureat in 26 si 27 februarie vor da testele in prima zi in care se reiau cursurile, acolo unde conditiile meteorologice nefavorabile au impus suspendarea…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat marti structura anului scolar 2018-2019. Elevii au parte anul viitor de mai multa vacanta. In primavara, copiii vor sta acasa doua saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura…

- Desfașurarea probelor de competențe lingvistice și digitale de la BACALAUREAT 2018 este legala, potrivit articolului 78 din Legea 1/2011, care spune ca ”in interesul elevilor, probele A, B, C și D se susțin in semestrul al II-lea și 77 care prevede ca respectivele evaluari se organizeaza și se desfașoara…

- Elevii de clasa a XII-a vor sutine, in acest an, mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba va avea loc azi, 12 februarie, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin…

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 - 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii,…

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 – 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, primul semestru s-a incheiat in 2 februarie, iar semestrul al doilea…

- Dupa ce au fost timp de o saptamana in vacanta intersemestriala, elevii și preșcolarii se intorc astazi la școala pentru cel de-al doilea semestru al anului școlar 2017-2018. Potrivit ordinului ministrului Educației privind structura acestui an școlar, semestrul al doilea incepe in 12 februarie și se…

- BACALAUREAT 2018. Potrivit dispozitiilor art. 78 alin. (7) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste evaluari pot fi organizate si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, in timpul anului scolar, pe parcursul semestrului al II-lea, in fata…

- In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi aproximativ 2,3 milioane de elevi si prescolari, dintre care 165.000 in clasa pregatitoare, peste 400.000 la gradinita si 170.000 de elevi in clasa a V-a. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobata de Ministerul Educatiei, urmatoarea vacanta,…

- Inscrierea candidatilor va avea loc in zilele de 10 si 11 mai. Probele de evaluare a competentelor se vor desfasura astfel: 14-15 mai- evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana/limba materna 16 mai- evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie…

- "Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a organizat miercuri, 7 februarie, o sedinta a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada urmatoare. Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de ministru privind structura…

- CALENDAR CAPACITATE 2018, conform EDU.RO. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, primul semestru se incheie vineri, 2 februarie 2018, cand elevii intra in vacanta, iar semestrul al doilea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. Urmatoarea…

- Cursurile semestrului I al anului școlar 2017-2018 s-au incheiat vineri, 2 februarie 2018. Preșcolarii și elevii au intrat in vacanța intersemestriala, programata intre 3-11 februarie 2018. Tot ieri, 2 februarie 2018, a fost ultima zi in care liceenii din anii terminali au putut depune cererile pentru…

- SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. Pentru Evaluarea Nationala - clasa a VIII-a, simularea probei la limba romana va fi in 5 martie, in 6 martie pentru matematica, iar in 7 martie pentru limba materna. Rezultatele vor fi afisate in 16 martie. SIMULARE BACALAUREAT 2018 In ceea ce priveste simularea…

- Calendar simulare Evaluare Nationala pentru clasa a VIII - a 13 martie: Limba si literatura romana 14 martie: Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) 16 martie: Matematica 31 martie:…

- Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 in perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind la Limba și literatura romana. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.…

- Anul scolar 2018-2019 ar putea incepe pe 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar viitor. De asemenea, vacanta de primavara ar urma sa fie de trei saptamani. Ministerul Educatiei…

- Anul școlar 2018-2019 ar putea incepe pe 17 septembrie și sa aiba cel puțin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educației, care a anunțat rezultatele consultarii publice privind structura anului școlar viitor. De asemenea, vacanța de primavara ar urma sa fie de trei saptamani. Ministerul Educației…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Elevii s-au intors la scoala/ Urmatoarea vacanta, peste trei saptamani in Social / Elevii si prescolarii s-au intors la cursuri, luni, 15 ianuarie, dupa vacanta de iarna, insa nu pentru mult timp, pentru ca vor intra, din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot…

- Elevii si prescolarii, de luni, la cursuri Elevii si prescolarii se întorc, de luni, la cursuri, dupa o vacanta de trei saptamâni. Anul 2018 aduce mai multe noutati între care un nou format al examenului de bacalaureat. Prima sesiune a bacalaureatului începe…

- Anul acesta, elevii vor incepe Bacalaureatul din luna februarie, potrivit calendarului facut public in luna septembrie de Ministerul Educatiei Nationale. Asadar, anul acesta nu doar studentii vor intra in febra examenelor in lunile Ianuarie-Februarie, ci si cei care vor sustine examenul maturitatii.…