Ură, revoltă, dezumanizare Suntem un popor fracturat. Suferim de o grava fractura de conștiința, produsa de monstruosul sistem comunist care nu inceteaza, nici astazi, sa iși faca vizibile efectele și ale carui rotițe inca funcționeaza impecabil in tot ceea ce inseamna politica romaneasca și aparatul de stat. Neputința noastra in fața acestei epidemii naște, zi de zi, noi […] Articolul Ura, revolta, dezumanizare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 400 de persoane isi striga nemultumirile in fata casei presupusului criminal, Gheorghe Dinca. Multimea huiduie de zeci de minute. Spynews.ro transmite ultimele imagini si informatii, chiar de la fata locului.

- Implicarea autoritatilor romane responsabile cu stoparea evolutiei Pestei Porcine Africane (PPA) in Romania este insuficienta si ineficienta, iar in acest sens Comisia Europeana (CE) nu va relaxa restrictiile privind comertul cu carne de porc in tara noastra, atrag atentia reprezentantii Asociatiei…

- Pe 30 septembrie va avea loc pe scena Teatrului National din Bucuresti spectacolul „Revolta”, marcand prima reprezentatie de balet inspirata de evenimentele din decembrie 1989. Un rol principal la spectacol il va avea actorul Ion Caramitru.

- Rezultate alegeri europarlamentare. Românii din diaspora sunt din nou umiliți de autoritațile de la București, care nu le ofera condițiile necesare pentru a-și exprima dreptul elementar la vot.

- Decizia consilierilor judeteni de comasare a Scolii Populare de Arta „Liviu Borlan” din Baia Mare cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Maramures a starnit reactia a zeci de artisti de renume din Romania. Acestia cer ca scoala, care a modelat numeroase talente, sa…

- Un adolescent de 15 ani din comuna Ruginoasa a fost internat la Institutul de Psihiatrie "Socola" si urmeaza a fi supus unei expertize psihiatrice intr-un dosar de crima instrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi. Anchetatorii ieseni vor sa afle daca minorul a avut discernamant acum cateva…

- Decizia comisiei electorale de reluare a alegerilor locale din Istanbul, cel mai mare oraș al Turciei caștigat de opoziție in fața partidului lui Erdogan a starnit un val de revolta in Turcia, dar și reacții din partea unor organisme internaționale, Parlamentul European aratand

- Fotbalistul Marc Bartra (28 de ani) are un mesaj pentru suporterii lui Schalke, dupa bannerul afișat de aceștia in legatura cu atacul terorist din 2017, cand autocarul Borussiei Dortmund a fost avariat. Fundașul Betis și-a aratat revolta pe rețelele sociale, dupa banner-ul aparut in sprijinul lui Serghei…