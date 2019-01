Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa suspende procesul privind Brexit-ul si sa organizeze un nou referendum, a declarat prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul privind iesirea din UE, relateaza Reuters. "Nu mai putem pierde timp. Este momentul…

- Guvernul de la Dublin a anunțat ca a intensificat pregatirile pentru posibilitatea ca Marea Britanie sa iasa din UE fara un acord, dupa ce Camera Comunelor de la Londra a respins în mod categoric Acordul Brexit negociat de Cabinetul Theresa May cu liderii europeni. Irlanda regreta rezultatul votului…

- "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre toate posibilitatile pentru UE, dar in special pentru Marea Britanie", a scris Scholz pe Twitter imediat dupa votul din Parlamentul de la Londra.Presedinta Uniunii Crestin Democrate (CDU), Annegret…

- Ministrul de finante si vicecancelar german Olaf Scholz a declarat marti ca este "o zi amara pentru Europa" dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul negociat cu Bruxellesul privind Brexit-ul, relateaza AFP. "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre…

- Sally Osman, fosta directoare a agențiilor de presa ale Casei Regale din Marea Britanie, susține ca regina Elisabeta a II-a este o susținatoare acerba a rețelelor sociale și a "marilor idei" care privesc mediul digital. In incercarea de a demonstra ca instituția regalitații ține pasul cu evoluția tehnologiei,…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana sunt aproape de o ințelegere cu privire la Brexit. Asta dupa ce guvernul de la Londra a aprobat, dupa o ședința de cateva ore, proiectul de acord pentru divorțul de UE.

- Trupa Spice Girls a anuntat mai multe date de concert in cadrul viitorului lor turneu britanic din 2019 , moment in care fanii au luat cu asalt site-urile care au pus in vanzare, sambata dimineata, pe 10 noiembrie, biletele pentru primele lor spectacole. Divorțul lui Mel B s-a finalizat. Fosta membra…