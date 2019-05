UPS-PLUS, miting Cluj. Cioloș, taxat pe internet Mitingul se desfașoara la un an dupa moartea Doinei Cornea, importanta disidenta anticomunista, batuta și urmarita de Securitate. Doina Cornea s-a stins din viața la data de 4 mai 2018. Momentul mitingului a fost taxat pe rețelele de socializare de unii internauți. Aceștia au considerat momentul inoportun și au amintit de scandalurile in care a fost implicat Dacian Cioloș prin acuzele aduse formațiunii sale, dar și declarația fostului premier care preciza ca „exista cel puțin o legatura intre oricare dintre noi și Securitate”. Alianța 2020 USR PLUS organizeaza primul miting… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

