UPG Ploieşti, în căutare de noi studenţi Sute de locuri au ramas neocupate dupa prima sesiune de admitere Nicoleta Dumitrescu Cine isi doreste sa devina student al UPG Ploiesti are, in continuare, toate sansele! Dupa prima sesiune de admitere din aceasta vara au ramas libere sute de locuri, atat fara taxa, cat si cu taxa. Pentru anul universitar 2019-2020, universitatea ploiesteana a scos la concurs pentru studii universitare de licenta 950 de locuri fara taxa, 1.381 – cu taxa, 20 – pentru tineri de etnie roma si 35 pentru absolventi care provin din licee situate in mediul rural, iar la studii universitare de master – 330 de locuri fara… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

