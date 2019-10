Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a precizat, in cadrul intrevederii, ca incurajeaza cat mai mulți romani din diaspora sa se intoarca acasa sau sa dezvolte afaceri in țara. Șeful Executivului le-a prezentat celor din comunitatea romaneasca de la New York evoluțiile și potențialul de dezvoltare ale Romaniei, informeaza…

- Laura Codruța Kovesi a fost votata in fruntea Parchetului European de marea majoritate a statelor europene care au susținut, de la bun inceput, inființarea instituției. Toate țarile care au fost impotriva ca fostul procuror general al DNA din Romania sa primeasca postul, sunt guverne socialiste, aflate…

- Guvernul nu va ceda in fata blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca prin refuzul de a numi ministri, presedintele Klaus Iohannis se pozitioneaza impotriva romanilor, prin continuarea abuzului de putere. Seful Executivului a adaugat ca va continua…

- "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste…

- UDMR nu poate sprijini Guvernul minoritar și daca va exista o moțiune de cenzura aceasta va fi votata, a declarat, sâmbata, la Consiliul Reprezentanților Unionali (CRU) al UDMR de la Târgu Mureș, președintele Uniunii, Kelemen Hunor. El a mai spus ca, indiferent de moțiunea de cenzura, PSD…

- "Exista zilele acestea o serie intreaga de nemultumiri, de scenarii, toate aparute pe fondul unui dezechilibru de moment pe care iesirea ALDE de la guvernare l-a creat. Vreau sa ofer tuturor garantia ca Guvernul isi va face treaba in continuare, vom asigura o guvernare competenta pana la capat. Sa…

- Prima sedinta de Guvern dupa anuntul ALDE ca iese de la guvernare are loc astazi, de la ora 13.00. Ministrii ALDE ar trebui sa-si anunte demisiile tot astazi. Dintre acestia Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe, a anuntat ca ramane in Guvern. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu,…

- "Dupa cum stiti, autostrada Comarnic - Brasov este in parteneriat public-privat. Am avut solicitare din partea unei societati chinezo-turce. Eu am hotarat, impreuna cu colegii mei, sa scoatem din parteneriat public-privat, iar in prima sedinta de CSAT aceasta autostrada sa devina de importanta nationala…