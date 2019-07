UPG Ploieşti a dat startul înscrierilor pentru admiterea în noul an universitar • S-au introdus doua noi specializari – una cu predare in limba engleza • Dupa primul an de studiu, 20% dintre studentii admisi abandoneaza facultatea Nicoleta Dumitrescu Absolventii clasei a XII-a care au trecut cu brio peste examenul de Bacalaureat, precum si cei care doresc sa devina studenti ai Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti – cu profil unic atat in Romania, cat si la nivel european – au la dispozitie o saptamana pentru a se decide care dintre facultati li se potriveste. Ieri, universitatea a dat startul inscrierilor pentru admiterea in noul an universitar, fiind scoase la concurs… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

