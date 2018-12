Stiri pe aceeasi tema

- Liderii social-democrați s-au reunit, duminica, in biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, inainte de ședința Consiliului Național al PSD. Premierul Viorica Dancila a venit impreuna cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la intalnirea informala a social-democraților.

- Informațiile transmise de Romania TV sunt ca are loc o ședința informala in biroul președintelui PSD, Liviu Dragnea. In aceasta ședința, s-ar discuta despre Ordonanța pe aministie și grațiere. Sambata a aparut informația in presa ca nu va mai fi CExN al PSD. Liderii PSD nu au dat explicații.…

- Liderii PSD vor transa azi problema amnistiei si gratierii. „Ideea e sa stim, ori e alba, ori e neagra. Se discuta pe la colturi de amnistie si gratiere. Trebuie sa discutam in Cex daca mergem mai departe sau nu, ca sa inchidem acest subiect”, a declarat Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, la Digi24.…

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…

- Guvernul va da o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codului Penal si Codul de Procedura Penala, modificate de Comisia Iordache. Ordonanta va fi data doar pe articolele declarate constitutionale. Premierul Viorica Dancila a anunțat luni, la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD, ca s-a decis…

- Liderii coaliției PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au avut astazi o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Potrivit unor surse, aceștia au discutat despre amnistie și grațiere.Duminica, Liviu Dragnea declara la un post tv ca, „la un moment dat”, in Romania ar…

- Postul de ministru al Justiției al lui Tudorel Toader depinde de semnatura pe ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere. Surse politice au declarat pentru HotNews ca Liviu Dragnea face presiuni ca Toader sa-și puna semnatura pe document, lucru pe care, in acest moment, ministrul Justiției nu…