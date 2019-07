Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca marti, 23 iulie, il va demite pe presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, daca acesta nu isi va da demisia. Dancila a afirmat ca a cerut ministrului Sanatatii sa propuna un inlocuitor."Astazi am trimis corpul de control…

