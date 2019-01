Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Targoviste cauta un barbat de 34 de ani care nu a oprit la semnalul regulamentar al oamenilor legii si a fugit pe un camp. Asupra sa au fost trase 5 gloante de catre politisti, iar unul a nimeni masina. Potrivit IPJ Dambovita, nimeni nu a fost ranit.

- In noaptea de 30 spre 31 decembrie, chiar cu o noapte inainte de trecerea in noul an, baiatul de 15 ani conducea BMW-ul tatalui, prin Timișoara. Cand a vazut o patrula a Poliției Locale a intrat pe o straduța laterala și a incercat sa scape de agenți, dar fara succes. Oamenii legii l-au prins…

- Judecatoria Targoviste a decis, luna aceasta, in favoarea Politiei dupa ce un barbat din Dambovita a contestat in instanta o amenda de 1.000 de lei pe care a primit-o dupa ce a postat pe Facebook jigniri la adresa oamenilor legii. Petentul a invocat dreptul la libera exprimare, insa instanta a concluzionat…

- Un barbat suspectat ca agresa femei in tramvaiul 41 din București a fost reținut de oamenii legii. Linia 41 este una dintre cele mai aglomerate din Capitala. Polițiștii l-au reținut pe suspect chiar in timp ce se afla in tramvaiul 41, in jurul orei 11:00, conform Mediafax , care citeaza surse judiciare.…

- Polițiștii clujeni și procurorii DIICOT au efectuat, marți, o serie de percheziții la domiciliile unor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de risc”Ieri, polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat…

- Un polițist a fost nevoit sa foloseasca arma din dotare, dupa ce a fost agresat intr-un cimitir din Moreni, județul Dambovița. Oamenii legii au fost alertați de un preot care a fost injurat de doi scandalagii. Un barbat și fiul acestuia s-au luat la cearta cu un preot in cimitirul din Moreni. Parintele…

- Un biciclist a fost accidentat mortal, sambata, in comuna damboviteana Slobozia Moara, de un sofer care a fugit de la fata locului. Politistii au cerut ajutorul populatiei pentru identificarea conducatorului auto, iar la doua de la producerea accidentului, acesta a fost prins.

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un tanar, in varsta de 26 de ani, din orasul Harsova, care ar fi postat un filmulet pe o retea de socializare in care incalca mai multe reguli privind circulatia rutiera pe drumurile publice, informeaza IPJ Constanta.Astfel, persoana…