- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Patru persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit Reuters si BBC.

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anunțat sambata oficialii guvernamentali, citați de Reuters. Peste 40 de locuințe au fost parțial distruse in urma exploziei urmate…