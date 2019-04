Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Tanarul, in varsta de 21 de ani, din Buzau, a fost reținut pentru 24 de ore pentru omor calificat. Urmeaza ca maine sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva. El ar fi recunoscut ca a dat foc intenționat apartamentului fetei, folosind benzina. Nu este clar daca tanara era…

- UPDATE Dosarul morții fetei de 21 de ani a fost preluata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau. Se pare ca exista suspiciuni ca tanara nu ar fi murit in incendiu. Rezultatele necropsiei vor face lumina in acest caz. O tanara in varsta de 21 de ani a fost gasita carbonizata dupa incendiul…

- UPDATE2: Poliția a deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului. Dosarul va fi declinat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. UPDATE1: Șoferul implicat in accidentul rutier este deputatul ALDE Adrian Mocanu. Conform declarației martorului…

- UPDATE Din verificarile ulterioare efectuate de polițiști a reieșit ca mașina ar fi fost condusa de un alt adolescent, de varsta apropiata celui decedat. Șoferul de ocazie, de etnie roma, a fugit apoi de la fața locului, fiind depistat ulterior și condus la audieri. Revenim cu amanunte! Un adolescent…

- UPDATE Incepand cu ora 09.45, traficul rutier pe DN2B tronsonul Buzau –limita cu județul Braila a fost redeschis pentru circulatia vehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mica sau egala cu 7,5 tone. UPDATE Incepand cu ora 9.15 se redeschide circulația pe DN 2C, Costești – limita cu județul…

- UPDATE Incepand cu 9,30, s-a inchis circulația rutiera pe DN2 B, Buzau – Braila, din cauza vantului puternic și a poleiului generalizat. Sunt instituite filtre la ieșirea din municipiul Buzau pana la limita cu județul Braila. „Din cauza precipitațiilor abundente de ploaie inghețata ce produc polei pe…

- Mulți dintre cei care nu au uitat de abuzurile jandarmilor, mai ales la mitingul din 10 august, s-au exprimat in versuri, adaptand din opera lui Eminescu, iar rezultatul este spectaculos. ”Cobori pe jos romane bland, Sa te mai bat o data, Eu va imprastii rand pe rand Cu gaz si tun cu apa.” „pe langa…

- UPDATE Pesta porcina africana a fost confirmata astazi și la doi purcei bolnavi dintr-o gospodaria din Vadu Pașii, carora li s-au aplicat tratamente la inceputul acestui an de catre asistentul veterinar din Focșanei. Autoritațile sanitar-veterinare sunt in alerta dupa ce, in urma confirmarii cazului…