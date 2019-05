Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65E, in localitatea Piatra, judetul Teleorman, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a parasit carosabilul, lovind doi minori in fata unui imobil. In urma impactului toate cele trei persoane…

- Circulatia rutiera este restrictionata partial pe Autostrada 3 (A3), Turda-Bors, la kilometrul 57+500, din cauza unei alunecari de teren, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic al Poliției Romane. "Pe Autostrada A 3 Turda - Bors, la kilometrul 57+500, pe sensul de mers catre Turda, s-a produs…

- Circulația este restricționata, sambata, in localitatea Tunari din județul Ilfov, pe Centura București, dupa ce a avut loc un accident rutier, care ar fi fost provocat de un șofer ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina. In urma accidentului, acesta a murit.„Pe DN Centura…

- Circulația este restricționata, miercuri, in județul Brașov, pe DN1 spre Fagaras, la kilometrul 196, dupa ce șoferul unei mașini a pierdut controlul direcției de mers din cauza oboselii, lovind un autocar ce circula regulamentar. In urma impactului, pasagera din mașina a murit, potrivit Mediafax.Un…

- Soferul unei autoutilitare a decedat, luni dimineata, in urma unei coliziuni frontale cu un autocamion, pe DN 7 Ramnicu Valcea - Sibiu, in afara localitatii Raul Vadului, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, circulatia in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Valcea, circulatia este intrerupta pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul 235 600 m, in afara localitatii Raul Vadului, in urma unui accident rutier grav.O autoutilitara si un autocamion au intrat in…