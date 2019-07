Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 15 ani a murit, miercuri seara, inecat in lacul din incinta unei baze de agrement din municipiul Vaslui, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Detasamentul de Pompieri Vaslui a intervenit pentru cautarea unui copil de 15 ani inecat…

- TRAGIC… Un barbat din comuna Pogonesti, judetul Vaslui, in varsta de 38 de ani s-a inecat intr-un lac de acumulare din judetul Bacau. Pompierii au inceput cautarile dupa ce o persoana a sunat la 112 sa anunte ca acesta s-a inecat intr-un lac aflat pe raza comunei Podu Turcului, in satul Fichitesti.…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a fost gasit in aceasta dimineata inecat in lacul Venetia. Victima este din Iasi. Echipajul SMURD care a ajuns la fata locului a pronuntat decesul. Deocamdata nu se stie daca a vrut sa se sinucida sau s-a inecat accidental pe fondul consumului de alcool.

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din comuna Dumitresti, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, s-a inecat, marti seara, in lacul din satul Blidari in care sarise sa inoate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "La data de 18 iunie, ora 19,10, politistii…

- Sfarșit cumplit pentru in barbat in varsta de 59 de ani din Dumitrești, județul Vrancea. Acesta s-a inecat in lacul in care intrase pentru a inota. Echipajul de pe ambulanta ajuns la fata locului a declarat decesul barbatului. Barbatul, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, s-a inecat, marti seara,…

- DE NECREZUT… Tragedie mare intr-o familie de razesi din comuna Pogonesti! Ieri dupa amiaza, baiatul lor de 12 ani, Florin Damian, un copil harnic, destoinic si care tocmai intrase in vacanta, a plecat sa aduca vacuta familiei de la cireada. Asteptand pe malul paraului Tutova, Florin a intrat sa se scalde…

- Echipajele ISU Buzau incearca sa salveze un copil, o fetita de 10 ani, aflata pe o insula si surprins de ape pe raul Slanic in localitate Beceni, sat Gura Dimienii, zona stadionului din localitate. E.S. UPDATE - Potrivit martorilor aflati la fata locului intervine echipajul ISU din localitatea Beceni.…

- Patru copii, dintre care cel mai mic are doar noua luni, iar cel mai mare este in varsta de sase ani, au fost luati de viitura produsa in comuna prahoveana Jugureni, anunta Biroul de Presa al ISU Prahova. Unul dintre copii, o fetita de 3 ani, a fost gasit. I se fac manevre de resuscitare