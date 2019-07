UPDATE – Un nou accident in Maramures: Cinci victime la Dumbravita UPDATE: Autoturismul a intrat intr-un cap de pod. Trei victime au fost transportate la UPU. La fata locului s-a suplimentat cu inca un echipaj SAJ, potrivit unor informatii transmise de Serviciul de Ambulanta Judetean Maramures. Luni, 29 iulie, in jurul orei 10.00, pe DN 18B, la podul de la Dumbravita, s-a petrecut un accident rutier in care a fost implicat un autoturism. Au rezultat cinci victime (trei adulti si doi copii) neincarcerate. Informatii furnizate de ISU Maramures. Vlad HERMAN The post UPDATE – Un nou accident in Maramures: Cinci victime la Dumbravita appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 29 iulie, in jurul orei 10.00, pe DN 18B, la podul de la Dumbravita, s-a petrecut un accident rutier in care a fost implicat un autoturism. Au rezultat cinci victime (trei adulti si doi copii) neincarcerate. Informatii furnizate de ISU Maramures. Vlad HERMAN The post Un nou accident in Maramures:…

- UPDATE: Soferul decedat este un tanar de 20 de ani din Fersig. “Accidentul a avut loc in conditii de ceata. Acceleratul BM – Bucuresti a lovit un auto care nu a oprit la trecere. Intre timp circulatia feroviara a fost reluata”, a spus Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures. Un autoturism…

- UPDATE 2 – Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures: “Accident rutier pe drumul ce urca din DN18 (Baia Mare-Sighet) spre statiunea Mogosa. Din primele cercetari, conducatorul unui auto, pe fondul vitezei neadaptate, a pierdut controlul directiei si s-a izbit de un copac. Soferul in varsta…

- Astazi, in jurul orei 18.30, pe Gutin a avut loc un accident rutier. Este vorba despre o motocicleta care s-a rasturnat. Din primele informatii comunicate de echipajele medicale de interventie ar exista doua victime. Din Baia Mare a pornit spre locul accidentului un echipaj SMURD, iar din Sighetu Marmatiei…

- Trei victime au rezultat in urma unui accident petrecut in cursul zilei de vineri, 14 iunie, pe strada 8 martie din Baia Mare. Asta dupa ce doua autoturisme s-au lovit frontal. La fata locului au intervenit echipaje TIM, EPA si SAJ. Una dintre victime a fost transportata de urgenta la UPU, in timp ce…

- Duminica, 26 mai, in jurul orei 9:00, la targul auto din Baia Mare s-a petrecut un accident rutier. A fost implicat un motociclist si un autovehicul. Motociclistul a fost preluat imediat de o ambulanta, aflata in trecere, si predat unui echipaj EPA SMURD. Informatii furnizate de Serviciul de Ambulanta…

- UPDATE: “In aceasta dimineata, la ora 5.30, politistii au intervenit la un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane. Soferul unui autoturism, care circula dinspre Sighetu Marmatiei spre Vadu Izei, a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens si a intrat in coliziune cu capul unui…

- Duminica noapte, in jurul orei 5:30, in Vadu Izei s-a petrecut un accident rutier. A fost implicat un autoturism care s-a rasturnat, rezultand patru victime, dintre care una a necesitat transport la Spitalul Sighetu Marmatiei. La fata locului a intervenit un echipaj de ambulanta de la Sighet. Informatii…