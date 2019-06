Stiri pe aceeasi tema

- Fugarul Marcel Ionel Lepa, care a impușcat mortal un polițist din județul Timiș, a fost prins marți dimineața de catre oamenii legii, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unor surse judiciare, fugarul Marcel Ionel Lepa a fost prins, marți dimineața, de catre oamenii legii in localitatea…

- Un polițist in varsta de 43 de ani a fost impușcat mortal, duminica, in timp ce se afla intr-o misiune pe raza localitații Izvin, din județul Timiș. Barbatul care l-ar fi impușcat pe polițist este, potrivit acelorași surse, Marcel Ionel Lepa, de 47 de ani, din orașul Lugoj, care era dat in urmarire…

