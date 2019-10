UPDATE Turcia va pune capăt ofensivei sale în Siria după o retragere completă a forțelor kurde (Pence) Vicepreședintele Mike Pence a spus joi ca a ajuns la un acord cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a încetare a focului în nord-estul Siriei pentru a pune capat ofensivei turce împotriva forțelor kurde, relateaza Reuters.



&"Astazi Statele Unite și Turcia au ajuns la o înțelegere pentru a o încetare a focului&", a spus Pence în cadrul unei conferințe de presa, dupa discuții la palatul prezidențial de la Ankara.



Ofensiva turca &"se va opri complet în momentul în care retragerea se va fi terminat&" în aceasta perioada de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

