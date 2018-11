Stiri pe aceeasi tema

- Triplu asasinat in Calarasi, comis, din primele informatii furnizate de anchetatori, de catre trei minori. O familie de batrani, in varsta de 80 si, respectiv 82 de ani, alaturi de fiica lor, de 58 de ani, au fost gasiti morti in casa.

- Sapte oameni, membri ai unei familii de "origine siriana", au fost arestati in urma unei operatiuni antiteroriste in orasul Le Mans din Franta, acestia fiind anchetati pentru postarea pe Internet de materiale de sustinere a retelei teroriste Stat Islamic, potrivit unei surse citate de France Info.

- Sapte membri ai unei familii de origine siriana au fost arestati la Mans, in Sarthe, in vestul Frantei, in cadrul unei operatiuni antiteroriste, potrivit publicatiei regionale Maine Libre, citata de Le Figaro, informeaza News.roCele sapte persoane ar fi postat online inregistrari video in…

- UPDATE – ora 08:45 Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politisti, in noaptea de miercuri spre joi, in Costa Rica, a confirmat Biroul de Presa al IGPR. ‘In urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Inspectoratului General…

- Doi prieteni au fost gasiti injunghiati mortal in apartamentul unuia dintre ei. Crima terifianta a avut loc intr-un bloc de pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica.Unul dintre barbați a fost injunghiat in piept, iar altul avea o taietura adanca la gat.

- Rezidenții Incubatorului de afaceri din Calarași vor primi cate 60 mii lei pe intreaga perioada de incubare. Acest imprumut este parte a Fondului de Rulment pentru facilitarea accesului la finanțare a antreprenorilor rezidenți, sub forma de imprumut preferențial, fara dobanzi și comisioane. De acest…

- Ieri, politistii prahoveni il cautau pe un tanar -MITRITA IONUT-FERNANDO, in varsta de 20 de ani, din Plopeni, care a plecat dintr-un centru de plasament si nu a mai revenit. Semnalmente disparutului, facute publice de catre reprezentantii IPJ Prahova sunt urmatoarele: inaltime de aproximativ 1,75…