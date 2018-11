Stiri pe aceeasi tema

- Triplu asasinat in Calarasi comis, din primele informatii furnizate de anchetatori, de catre trei minori. O familie de batrani, in varsta de 80 si, respectiv 82 de ani, alaturi de fiica lor, de 58 de ani, au fost gasiti morti in casa, ucisi cu sange rece prin injunghiere.

- La 18 ani de la asasinarea tatalui ei, Alexandra Sahleanu a caștigat un proces cu rudele pentru moștenirea unui teren in comuna Cacica, județul Suceava. CANCAN.RO, SITE-UL NUMARUL 1 DIN ROMANIA, va prezinta intregul fir al poveștii. (VEZI ȘI: CUM POȚI CAȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR) Alexandra Sahleanu a…

- In nopatea de sambata spre duminica, doi americani de culoare, baschetbaliști la clubul brailean Cuza Sport, au fost atacați, de mai mulți indivizi, in timp ce se aflau pe terasa „Music Pub” din Gradina Mare, in zona centrala a orașului.

- Doi baschebalisti americani au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din Braila, fiind transportati la spital, unde medicii i-au operat de urgenta. Politistii spun ca, din primele date, s-ar fi folosit un cutit, iar acum vizioneaza imaginile de pe camerele de supraveghere…

- Doi prieteni au fost gasiti înjunghiati mortal în apartamentul unuia dintre ei. Crima terifianta a avut loc într-un bloc de pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica. Unul dintre barbați a fost înjunghiat în piept, iar altul avea o taietura adânca…

