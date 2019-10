Stiri pe aceeasi tema

- Tata, mama, fiu și iubita, toți patru au murit pe loc in accidentul din Balțați, județul Iași, dupa o manevra imprudenta. Victor Danilcenco era la volan și a fost cel care și-a condus familia catre moarte. Martorii spun ca pompierii i-au gasit imbrațișați printre fiarele contorsionate pe cei doi ocupanți…

- "Astazi, in jurul orei 14, am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca pe DE 583 a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenesti. Din primele cercetari efectuate, s-a constatat faptul ca, un barbat de 51 de ani, din judetul Vaslui, in timp ce conducea un autoturism…

- UPDATE: Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghița, a spus ca, in jurul pranzului, o mașina Dacia Logan, aparținand Serviciului de Investigații a Criminalitații Economice (SICE) din IPJ, in care se aflau doi ofițeri de la Economic și o femeie pe numele careia s-a pus in executare un mandat…

- Familia lui Mario Iorgulescu a transmis un mesaj, dupa cateva ore de la accidentul grav in care acesta a fost implicat, in urma caruia un tanar de 24 de ani a murit. Mario se afla in stare grava la spital.

- Vestea ca Anamaria Pop, artista de muzica populara, a murit duminica dupa-amiaza intr-un teribil accident auto, i-a șocat opoe toți cei care au cunoscut-o. Familia și prietenii au ramas șocați la auzul veștii ca Anamaria Pop s-a stins.

- Tragedia a avut loc sambata seara, in jurul orei 20. Barbatul a fost lovit de tren, iar medicii ajunsi la fata locului nu au putut decat sa constate decesul. Politistii de la Transporturi Feroviare au cautat prin hainele persoanei lovite, insa nu aceasta avea niciun act de identitate asupra sa. "Politistii…

- O femeie de 64 de ani din Vaslui a facut infarct, dupa ce un escroc a anunțat-o prin telefon ca nepotul ei a facut un accident și trebuie sa plateasca 20.000 de lei. Medicii chemați de urgența nu au reușit sa salveze.Marți seara, femeia, care locuiește in comuna Deleni, a primit un telefon…

