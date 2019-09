UPDATE: Tânărul de 20 de ani scos în STARE GRAVĂ UPDATE: Potrivit informațiilor Salvamont Arges, este vorba despre un tanar din Brașov in varsta de 20 de ani care facea parte dintr -un grup de 14 persoane. Tanarul a foat preluat de catre elicopterul SMURD si a fost transport la spitalul din Targul Mureș. Acesta prezinta traumatism cranian, fractura deschisa la femurul drept. In urma […] Articolul UPDATE: Tanarul de 20 de ani scos in STARE GRAVA apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

