- Barbat gasit mort pe malul raului Argeș. In urma cu puțin timp, un barbat a fost gasit mort pe malul raului Argeș, in comuna Baiculești, ne transmite Biroul de Presa al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Din primele informații, trupul neinsuflețit ar fi stat mai multe zile in apa.

- Update! Barbatul in varsta de 38 de ani din Ștefanești a decedat. Se pare ca acesta lucra la o firma care construia mai multe case in respectiva locație. Acum! Barbat electrocutat in Ștefanești. Informația este transmisa de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Barbatul de 38 de ani ar fi in…

- Viteze excesive in localitați din Argeș! Prinși de radar. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, in ultimele 24 de ore, politistii au aplicat 221 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de aproape 100.000 de lei, au reținut in vederea suspendarii dreptului de circulație 26…

- UPDATE! Alerta falsa de colet suspect in Pitești. In troller erau haine. Conform IPJ Arges, dupa parcurgerea procedurilor specifice, continutul coletului a fost stabilit ca fiind nepericulos. Era vorba despre o geanta de mana si un troller, in care au fost gasite haine. Colet suspect in Pitești, in…

- Update! Muncitorul cazut de pe blocul in construcție din Pitești a murit. Se pare ca acesta a cazut in gol in timp ce decofra un stalp. Barbatul era originar din localitatea Colonești, județul Olt. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș transmite ca ”se fac cercetari pentru infracțiunea de ucidere…

- Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta a informat, vineri dimineata, ca la SCJU a ajuns si o a treia victima, un barbat care a suferit un traumatism cranio-cerebral. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, accidentul rutier s-a produs dupa ce un tanar de 20 de…

- Update! Femeia de 48 de ani din Argeș a fost gasita moarta de fiul sau, in varsta de 21 de ani. Aceasta a fost gasita in fanarul din curte, pe o patura, iar langa femeie era o sticla cu o substanța inca necunoscuta. Cel mai probabil femeia s-a sinucis, aceasta neavand semne de violența pe trup. Argeșeanca…

- Update! Femeia avea 55 de ani și era cazata la hotelul Muntenia din centrul Piteștiului impreuna cu alți membri ai familiei. Aceștia au venit de la Sibiu pentru a-și vinde marfa la Simfonia Lalelelor. Din primele informații, se pare ca aceasta era cardiaca. Pe trupul femeii, nu s-au gasit urme de violența.…