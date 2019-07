Stiri pe aceeasi tema

- Seismul este de opt ori mai puternic decat cel care a zguduit aceeasi regiuni cu o zi in urma, au precizat oficialii, potrivit Reuters. Specialiștii de la Seismic Center - Predicție și alerta cutremur au urmarit conferința de presa susținuta de experții de la Institutul american de geofizica USGS.…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 grade pe scara Richter s-a produs in sudul Californiei vineri seara, la ora locala 21.19 (03.19 GMT), a anuntat institutul american de geofizica USGS, transmit AFP, Reuters si dpa. Cutremurul a avut loc in apropierea orasului Ridgecrest, la nord-est de Los Angeles, la o…

- Statul american California a fost zguduit joi de un puternic seism cu magnitudinea de 6,4 grade, resimtit intr-un vast perimetru, au informat United States Geological Survey (USGS) si martori, potrivit AFP si Reuters. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apropiere de orasul Ridgecrest, in regiunea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a zguduit ieri statul american California. Seismul a fost resimtit si in statul vecin, Nevada. A fost cel mai puternic cutremur din regiune, din ultimii 20 de ani. Epicentrul seismului a fost in desert, la peste 200 de kilometri distanta de Los Angeles. Cea mai apropiata…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,4 grade a zguduit joi sudul statului american California, epicentrul seismului fiind localizat în apropierea orașului Ridgecrest, situat la circa 175 de kilometri nord-est de metropola Los Angeles, transmite Reuters.Institutul american de geofizica…

- Un puternic cutremur a avut loc in urma cu puține momente in California, in apropiere de orașul Ridgecrest, aflat la 320 de kilometri distanța de Los Angeles. Cutremurul a avut loc la o adancime de numai 8,7 kilometri și a avut o magnitudine de 6,4 grade pe scara Richter, a notat New York Times. Inițial,…

- Statul american California a fost zguduit joi de un puternic seism cu magnitudinea de 6,4 grade, resimtit intr-un vast perimetru, au informat United States Geological Survey (USGS) si martori, potrivit AFP si Reuters. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apropiere de orasul Ridgecrest,…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs joi in largul statului El Salvador, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Press Association si Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la circa 40 de kilometri sud de La Libertad, una dintre unitatile…