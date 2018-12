UPDATE! Soferul unei masini cu volan pe dreapta a spulberat o femeie pe o trecere de pietoni din Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- GRAV… O femeie din Vaslui a fost victima unui accident rutier, petrecut pe strada Stefan cel Mare, din municipiul resedinta de judet, in apropiere de fosta moara de grau. Femeia se angajase regulamentar in traversarea strazii, insa, chiar pe trecerea de pietoni, o masina cu volan pe dreapta, a izbit-o…

- UPDATE: Angajatul Tribunalului Vaslui a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vaslui și este in afara oricarui pericol. De asemenea, chiar daca solicitarea ambulanței a fost pentru o persoana in stare grava, suspect de accident vascular cerebral, analizele ulterioare…

- O femeie de 50 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a lovit in plin un pieton chiar pe trecerea marcata cu zebra si a parasit apoi locul accidentului.

- Un accident rutier in care a fost implicat un microbuz de transport persoane, care din fericire era gol, și un autoturism s-a produs luni dimineața in jurul orei 06.00 pe DN 1, in zona Liliești - Baicoi. Potrivit IJP Prahova, accidentul s-a produs pe fondul uneia dintr principalele cauze de producere…

- Patru persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focsani, joi seara, dupa ce un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a patruns pe contrasens si s-a izbit violent de un autovehicul care circula regulamentar, potrivit Inspectoratului…

- Un cantaret din Baltati, beat crita, a omorat o femeie pe trecerea de pietoni apoi fugit de la locul accidentului. In varsta de 44 de ani, barbatul circula in seara de luni prin Targu Frumos si nu a observat o femeie de 70 de ani care incerca sa traverseze strada pe o trecere de pietoni. Soferul a lovit…

- UPDATE Conform primelor informații, Beldeanu a facut accident vascular cerebral. Medicii spun ca acesta a suferit și o semi-pareza.UPDATE „Aurica Beldeanu a avut o stare de rau in biserica. A fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe conștient, stabil hemodinamic și respirator și in…

- O femeie ce traversa pe trecerea de pietoni strada Ștefan cel Mare din Alba Iulia a fost lovita de un autoturism. Victima a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. O femeie de 59 de ani a fost lovita pe trecerea de pietoni de un automobil, in timp ce traversa strada Ștefan…