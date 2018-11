Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Executivului, Toni Grebla, reprezentantul Guvernului la dezbaterea CCR pe sesizarea privind formarea completelor de 5 judecatori, a spus in ședința ca au fost facute in afara legii completele de la instanța suprema, scrie Mediafax.„Refuzul ICCJ de a aplica prevederile…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri cererea Guvernului de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu formarea completelor de judecatori. Marti, ministrul justitiei Tudorel Toader a avut o discutie pe aceasta…

- CCR dezbate, miercuri, de la ora 10.00, sesizarea privind conflictul juridic Parlament-ICCJ referitor la formarea completelor de cinci judecatori de la instanta suprema. Partile isi vor sustine punctele de vedere, secretarul general al Executivului, Toni Grebla, va prezenta argumentele Guvernului.

- Secretarul general a Guvernului, Toni Grebla, va sustine, miercuri la CCR, punctul de vedere al Executivului privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) referitor la formarea completelor de cinci judecatori de la instanta suprema.

- Curtea Constitutionala a Romaniei judeca pe 7 noiembrie sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict de natura constitutionala intre Parlament si Curtea Suprema, pe tema constituirii completelor de cinci judecatori. Pe 5 noiembrie are loc al doilea termen in dosarul „angajarilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei judeca pe 7 noiembrie sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii completelor de cinci judecatori, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca Guvernul nu ar fi sesizat CCR referitor la formarea completelor de cinci judecatori de la ICCJ daca nu ar fi avut convingerea ca exista un conflict juridic, afirmand ca sesizarea este foarte cuprinzatoare si bine argumentata.

- Premierul Viorica Dancila a sesizat, marti, CCR in legatura cu un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) referitor la formarea completelor de cinci judecatori de la instanta suprema. Sesizarea vine in contextul in care presedintele PSD, Liviu…