UPDATE Seism cu magnitudinea 6,4 în Filipine; o persoană decedată, zeci de răniţi Un seism cu magnitudinea 6,4 produs miercuri in sudul statul Filipine a provocat decesul unui copil si a ranit peste 20 de persoane, informeaza Reuters.



Potrivit informatiilor pe care autoritatile guvernamentale au inceput sa le primeasca de pe teren, din insula Mindanao, unde a fost localizat epicentrul seismului, cutremurul a provocat fisuri in structurile unor cladiri si locuinte, locuitorii iesind in graba din magazine si birouri, precum si pene de curent.



"Directorul spitalului nostru a anuntat decesul unui copil in urma seismului", a precizat Reuel Limbungan, primarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea revizuita la 6,4 s-a produs miercuri la o distanta de 69 de kilometri nord-vest fata de orasul General Santos din insula Mindanao, Filipine, potrivit Institutului american de geofizica...

- Un seism cu magnitudinea revizuita la 6,4 s-a produs miercuri la o distanta de 69 de kilometri nord-vest fata de orasul General Santos din insula Mindanao, Filipine, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), citat de Reuters, conform Agerpres. Nu sunt asteptate valuri distructive…

- Cutremurul s-a produs la 5 km vest de localitatea Magsaysay, iar epicentrul a fost la doar 10 km adancime. Deocamdata nu exista informatii despre victime sau pagube materiale, dar utilizatorii de internet au inceput deja sa posteze pe retelele de socializare imagini cu urmarile cutremurului.…

- Puternicul taifun Hagibis isi continua sambata cursa asupra teritoriului Japoniei, precedat de ploi diluviene si vanturi violente care au provocat moartea unei persoane si recomandarea ca 1,6 milioane de persoane sa fie evacuate, relateaza AFP. Taifunul Hagibis se indreapta vertiginos spre Tokyo dupa…

- (UPDATE) Opt persoane au fost ranite usor si doua moschei au fost avariate in urma unui seism cu magnitudinea de 5,7 produs joi in Istanbul, la doua zile dupa ce un alt cutremur cu magnitudinea 4,6 a zguduit cel mai mare oras din Turcia, a anuntat Observatorul Kandilli si Institutul de Cercetare Seismologica…

- Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata si 450 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 produs marti in partea pakistaneza a provinciei Kashmir, au anuntat miercuri autoritatile locale adaugand ca operatiunile de salvare sunt in plina desfasurare, iar nivelul de panica in randul…

- Ziarul Unirea FOTO. ACCIDENT rutier pe DN7, provocat de un șofer din Alba: Mama si copil raniti dupa o coliziune intre un autoturism și un autotren Un ACCIDENT rutier, provocat de un șofer din Alba, a avut loc marți dupa-masa pe DN7. O mama si copil ei au fost raniti dupa o coliziune intre un autoturism…

- Cel putin 24 de oameni au murit si alti 31 au fost raniti marti in Afganistan in apropierea unui miting electoral la care participa si presedintele Ashraf Ghani, transmit Reuters, dpa si AFP. Alte trei persoane au fost ucise intr-un alt atac survenit la Kabul, potrivit unui prim bilant, scrie Agerpres.…