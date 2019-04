Cladirile s-au clatinat, iar circulatia unor trenuri de mare viteza a fost suspendata temporar in Taipei, capitala Taiwan, dupa un cutremur cu magnitudinea 6,1, produs joi in estul tarii, in urma caruia nu au fost insa inregistrate victime sau pagube materiale grave, relateaza Reuters. Televiziunile au prezentat imagini cu elevi evacuati din cladiri dupa cel mai important seism produs anul acesta in insula intens industralizata, conform declaratiilor unui reprezentant al Biroului Meteorologic Central din Taiwan. In unele zone din Taipei s-au inregistrat scurte intreruperi in furnizarea de electricitate,…