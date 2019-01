Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei avalanșe produse in cursul acestei saptamani și oscilațiile meteorologice ce favorizeaza producerea unor noi fenomente, prefectul Ioan Mihaiu a convocat Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. In urma intrunirii s-a decis inchiderea DN 75 pana ce pe acesta se va putea…

- UPDATE Traficul feroviar in gara Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, oprit dupa ce dintr-un vagon cisterna s-a scurs propilena, a fost reluat. Vagonul cu defectiuni este in continuare la o distanta de doi kilometri de gara, fiind supravegheat de pompieri. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Pompierii militari baimareni au desfașurat un exercițiu cu forțe și mijloace in teren, astazi, pe drumul inspre Suior și Mogoșa. Exercițiul a presupus gestionarea unei situații de urgența in urma caderilor masive de zapada. The post ISU Maramures. Pregatiri pentru gestionarea unei situații de urgența…

- N. Dumitrescu Salvamontistii din Busteni au primit, recent, din partea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, echipamente montane complete constand in bocanci, geci, pantaloni, bluze de corp, manuși și caciuli necesare activitații de interventie pe care o desfasoara. Donatia a fost inmanata de catre…

- Circulatia feroviara intre Gheorgheni si Toplita este oprita din cauza unor sine care s-au rupt, trenul international Brasov-Budapesta fiind oprit la Subcetate-Mures, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, potrivit Agerpres.…

- Un microbuz cu calatori și patru autoturisme au fost blocate in zapada, pe un drum județean in Vrancea. Autovehiculele nu au mai putut inainta din cauza caderilor abundente de zapada iar oamenii speriați au sunat la 112. Au primit ajutor de la voluntarii Serviciului Județean pentru Situații de Urgența…

- Prima ninsoare mai serioasa din acest sezon a incurcat traficul in mai multe zone din municipiu si din judet. S-au produs accidente, s-a inaintat mai greu, s-a asteptat mai mult in statii. UPDATE Un TIR care a derapat pe zapada a incurcat circulatia la Costesti Un TIR a derapat pe zapada la Costesti,…

- Foto: arhiva Prima ninsoare din acest sezon creeaza probleme in județ. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a anunțat ca, in aceasta dimineata, in localitatea Cochirleanca, din judetul Buzau, patru autoturisme in care se aflau 10 persoane nu au mai putut inainta din cauza zapezii. Pentru…