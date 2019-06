UPDATE. S-a declarat decesul!: Operatiune pentru salvarea unei femei care disparuse in ghiol, in zona Eforie Nord (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta este convocat astazi de la ora 13.00 in sedinta ordinara in Sala ldquo;Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ ndash; Consiliul Judetean Constanta.UPDATE. ora 13.05In sala sunt prezenti 32 de consilieri, iar 5 sunt absenti. Proiectele 6 si 21 sunt retrase de pe…

- Pompierii adjudeni intervin la aceasta ora (duminica, 13.30) pentru salvarea unei persoane care ar fi cazut intr-o fantana. Potrivit informațiilor, intervenția are loc in satul Ciorani, comuna Pufești. Pompierii sunt ajutați de volontarii SVSU din comuna, la fața locului fiind și o ambulanța a SAJ Vrancea.…

- Un accident rutier a avut loc, cu putin timp in urma, la intrare in localitatea Eforie Nord. Doua autoturisme au fost implicate in eveniment. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Potrivit informatiile de la fata locului, in accident este implicat Mircea Basescu, fratele fostului presedinte…

- Salvatorii au fost solicitati sa intervina de urgenta in aceasta dupa amiaza in statiunea Mamaia Sat. Din primele informatii ar fi vorba despre un copil de 2 ani, cazut de la etajul 5.UPDATE. 1Potrivit SAJ Constanta,un copil 3 ani a cazut de la etajul 5. Micutul este in coma, diagnosticat cu traumatism…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta sustine sambata, 25 mai, meciul din etapa a 37 a penultima a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare ultima clasata, Dacia Unirea Braila, echipa deja retrogradata.Meciul incepe la ora 11.00, iar oaspetii vizeaza victoria, care le ar aduce salvarea si matematica de la…

- Un tir s a rasturnat deocamdata, din cauze necunoscute, pe DN 13, la circa 25 de kilometri de Brasov, in zona Restaurantului cu specific pescaresc Doripesco, la marginea Padurii Bogatii.O victima este neincarcerata, constienta, pentru care ISU Brasov a trimis la interventie, o autospeciala cu apa si…

- Salvatorii Statiei de pompieri Babadag au fost solicitati sa intervina in localitatea Ceamurlia de Jos pentru a scoate un cal cazut intr o fantana.La fata locului au sosit 6 subofiteri cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma.Din fericire, calul a fost scos teafar, cu sprijinul membrilor Serviciului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 intre Eforie Nord si Eforie Sud. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Conform cadrelor medicale, o persoana a fost ranita usor fiind transportata la spital de un echipaj SMURD Tuzla. Potrivit IPJ Constanta este vorba…