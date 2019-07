Politia rusa a arestat sambata peste 500 de manifestanti care intentionau sa ia parte la o demonstratie neautorizata in fata primariei din Moscova, cerand alegeri libere, transmit AFP, Reuters si dpa.



Conform legislatiei din Rusia, locul si data unor astfel de proteste trebuie sa fie convenite cu autoritatile, ceea ce nu s-a intamplat in acest caz.



Fortele de ordine nu le-au lasat protestatarilor nicio sansa de a participe la aceasta noua manifestatie in fata primariei capitalei ruse.



Mobilizati in numar mare, politistii au operat arestari masive in randul demonstrantilor,…