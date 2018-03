Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- 'Plafonarea dobanzilor efective anuale, am stabilit si s-a votat ca dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Astazi dobanda BNR fiind de 2,25, asta inseamna ca dobanda maxima care poate fi perceputa pentru creditele ipotecare ajunge undeva…

- UPDATE 12:25 Cinci persoane au fost retinute in urma perchezitiilor de azi in dosarul care vizeaza ilegalitati comise in domeniul constructiilor. Grupul este suspectat de trafic de influenta asupra unor persoane publice din cadrul SCT Chisinau si ai Primariei. Operatiunea continua. UPDATE 10:32CNA…

- Ratele de dobanda pe piata titlurilor de stat au crescut saptamana trecuta, in medie cu cinci puncte, pe fondul influentelor din pietele internationale, inclusiv semnalele de majorare a presiunilor inflationiste care au condus la cresterea probabilitatii privind intensificarea ciclului monetar post-criza…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 2,04% vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,06%, cel mai mare nivel din ultima luna si jumatate, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat recent dobanda-cheie . O creștere a ROBOR se vede automat in creșterea ratelor pentru cei cu…

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare.

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Banca centrala ar putea continua ciclul monetar post criza, inclusiv printr-o noua majorare a ratei de dobânda de referinta, pe fondul nivelului ridicat al inflatiei si nivelului redus al costurilor reale de finantare, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu,

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca vineri vor merge la Ministerul Justitiei cu o lista de revendicari pentru ministrul Tudorel Toader, solicitand rezolvarea urgenta a problemelor legate de conditiile de lucru improprii, de deficitul de personal…

- Banca centrala ar putea continua ciclul monetar post criza, inclusiv printr-o noua majorare a ratei de dobanda de referinta, pe fondul nivelului ridicat al inflatiei si nivelului redus al costurilor reale de finantare, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Liderul de sindicat de la Ișalnița, Gela Ionescu: „Nu a lasat niciun bilet de adio, avea peste 25 de ani de munca la Ișalnița, sucursala a CEO, are doua fete plecate in Austria respecriv Anglia, nu era bautor de alcool, era un meseriaș desavarșit la locul de munca, nu avea probleme in casnicie.…

- Taxa de parcare prin SMS, in municipiul Bacau, s-a scumpit din luna ianuarie. Daca inainte era 1,5 lei pe ora, acum prețul este de 0,42 euro pentru aceeași perioada, adica circa 2 lei. Restul taxelor la parcarile publice din oraș au ramas identice... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Banca Nationala a Cehiei (CNB) a majorat, joi, dobanda de baza pentru a treia oara in ultimele sase luni, pentru a tine sub control una dintre economiile europene cu cel mai puternic ritm de crestere, transmite Bloomberg.

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a mentinut miercuri dobanda de politica monetara la un interval cuprins intre 1,25% si 1,50% si a previzionat o majorare graduala a costului creditului in acest an, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. În schimb, inflaţia ar urma să crească în…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- UPDATE: In plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, echipa viitorului premier Viorica Dancila a intrunit majoritatea voturilor, urmand ca in cursul serii de luni, Cabinetul sau sa depuna si juramantul. Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica…

- Liderii PSD au ales vineri componenta Guvernului Dancila. Fata de Executivul Tudose, PSD a venit cu 14 nume noi, iar ALDE a schimbat ministrul Energiei. Potrivit unor surse politice, Guvernul Viorica Vasilica Dancila va avea patru vicepremieri, dintre care doi fara portofoliu: Viorel Stefan (fost ministru…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, dupa o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, ca pozitia sa nu este amenintata si considera ca si-a facut datoria, in conditiile in care Romania are stabilitate macroeconomica. Ministrul participa marti, in Comisia economica din Senat, la o…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Au fost identificati barbatii care apar pe imaginile postate pe un site de socializare ca batjocoresc cai, la Smardan. IPJ Galati a anuntat ca politistii Sectiei 2 Rurala au demarat efectuarea de verificari, in urma vizionarii unor imagini in care se observa cum mai multe persoane necunoscute au legat…

- Comitetul de politica monetara de la Banca Nationala a Poloniei a decis la sedinta de miercuri sa mentina neschimbata dobanda de referinta la 1,50%, in linie cu estimarile analistilor, transmite agentia PAP.

- Alerta intr-un oras din Timis, dupa un incendiu care a izbucnit la anexa a locuintei. Incidentul a avut loc in urma cu foarte putin timp, pe strada Cluj din Sannicolau Mare. UPDATE In momentul sosirii echipajelor, incendiul era in toi si cuprinsese aproximativ 100 de metri patrati ai anexei, extinzandu-se…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anunțat, marți, ca indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,04%. Luni, BNR a decis sa mareasca dobanda de referinta de la 1,75% la 2%. Robor la 3 luni este indicatorul principal…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- Increderea bancii centrale in politicile economice ale PSD-ALDE este una redusa, astfel ca ea a decis ieri sa majoreze, dupa aproape patru ani de stabilitate, dobinda sa cheie. CA al BNR a majorat dobanda de politica monetara de la minimul istoric de 1,75 la 2%, incepand cu data de 9 ianuarie. O astfel…

- BNR a majorat luni, in prima ședința a Consiliului de Administrație din acest an rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu așteptarile majoritații economiștilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administrație…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Procurorul Codrut Olaru a fost ales, vineri, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). "În urma deliberarii si numararii voturilor referitor la candidatura depusa de domnul procuror Codrut Olaru, rezultatul este: 10 - DA, 9 - NU. Deci vicepresedinte pentru 2018 - domnul…

- Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanța de urgența prin care indemnizația minima de creștere a copilului s-a majorat de la 1 ianuarie 2018. Indemnizația minima de creștere a copilului s-a majorat de la de 1.233 de lei la 1.250 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizația…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu susține un briefing de presa. Oficialul a anunțat despre reforma legislativului care presupune optimizarea personalului cu 40% si reducerea cheltuielilor cu circa 35 de milioane de lei.