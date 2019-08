UPDATE, ora 17:23 – Barbatul retinut pentru 24 de ore in cazul disparitiei unui copil de noua ani intr-un parc din Focsani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile fiind cercetat pentru agresiune sexuala. Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore in cazul disparitiei unui copil de noua ani intr-un parc din Focsani. Barbatul in varsta de 49 de ani a fost plecat cu baiatul pentru o ora si jumatate, in prezent fiind cercetat pentru agresiune sexuala. Copilul iesise in parc alaturi de bunicul sau, iar cand acesta a sesizat lipsa baiatului, a alertat autoritatile. Potrivit unor surse apropiate anchetei,…