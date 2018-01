Stiri pe aceeasi tema

- Protestul din Piata Victoriei s a incheiat in jurul orei 21,00, cu o Hora a Unirii, in care s au strans cei aproximativ 100 de manifestanti ramasi in zona, transmite Agerpres.ro In punctul maxim al manifestatiei de miercuri, in Piata Victoriei s au aflat in jur de 700 800 de persoane. Inarmati cu steaguri…

- Peste 1.500 de oameni au ieșit în strada la Cluj pentru a protesta împtriva coaliției de guvernare PSD-ALDE.Clujenii s-au strâns în jurul orei 18.00, pe Bulevardul Eroilor, mulți dintre ei venind cu pancarte.Mulțimea a început sa scandeze ”La…

- Protestatarii care au plecat pe jos din Cluj-Napoca, spre Capitala, au traversat marți Brasovul. Ei au facut deja mai mult de jumatate din traseul care urmeaza sa se incheie pe 20 ianuarie, ziua in care este anuntat un miting anti-PSD in Piata Victoriei. Grupul de la Cluj a ajuns la Brașov luni seara,…

- Medicii de familie vor sa continue protestul sub alte forme, dupa trei zile in care milioane de pacienți nu au putut beneficia de trimiteri și rețete compensate, iar consultațiile au fost acordate pro bono in cabinetele care nu au incheiat actele adiționale cu CNAS. Nu este clar, insa, ce se va intampla…

- Peste 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei. Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti – peste 200 – inregistrandu-se la ora 19.00. Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au…

- Circa 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei. Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti - peste 200 - inregistrandu-se la ora 19.00. Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele,…

- Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti - peste 200 - inregistrandu-se la ora 19.00 Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au batut in tobe si au strigat: "PSD - ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Justitie nu coruptie".…

- O parte dintre muncitorii de la uzina Ford din Craiova au intrat joi in greva, a doua zi dupa ce patronatul a incheiat cu sindicatele un nou contract colectiv de munca valabil pentru 2018 si 2019. Reprezentantii companiei nu doresc sa comenteze.

- La uzina Ford din Craiova a fost declanșat in aceasta dimineața un protest spontan. Acesta vine, surprinzator, dupa ce reprezentanții salariaților au suspendat șeful de sindicat și, apoi, au ajuns la un acord in privința contractului colectiv de munca valabil doi ani. La ora 15.00 angajații reluasera…

- Aproximativ 100 de timișoreni s-au strans la ora 19.30 in Piața Victoriei din centrul orașului pentru a protesta fața de modificarile propuse pentru legile Justiției, Codul Penal și Codul Penal de Procedura. Aceștia sunt dotați cu steaguri și mesaje și, daca zilele trecute, in alte orașe, protestatarii…

- Sute de taxiuri, autocare si de microbuze au garat, miercuri dimineata, in scuarul din fata Guvernului. Este, dupa cum toata lumea a inteles, o masura de protest a reprezentantilor Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) fata de “concuranta neloaiala”, “pirateria”…

- Protestul din Bucuresti s-a incheiat dupa mai mult de patru ore de cand sute de persoane s-au adunat in Piata Victoriei. Putin dupa ora 19.00, peste 1.500 de oameni au plecat in mars spre Palatul Parlamentului, iar pe traseu numarul lor a crescut la cateva mii. In Piata Palatului, ei au aplaudat…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.

- Protest in Piata Victoriei din Capitala Protest în Piața Victoriei. ArhivaFoto. O miscare inedita de protest fata de modificarea legilor justitiei s-a desfasurat cu putin timp în urma în Piata Victoriei din Capitala, la care au participat câteva sute de persoane.…

- Noi proteste sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri.

- Aproximativ o suta de oameni s-au strans pe Pietonal ca sa sustina proiectul Autostrazii Ungheni-Iasi-Tg. Mures. Printre participanti se numara consilieri judeteni si parlamentari din opozitie. UPDATE ORA 12:50 Protestul continua. Participantii au scandat "Avem o graba: vrem Autostrada!" - aluzie la…

- Un nou flashmob a avut loc, sambata, in fata sediului PSD din Sibiu, protestul fiind complet mut, in semn de respect pentru funeraliile Regelui Mihai. Participantii au adus garoafe albe si foi pe care au scris citate din discursurile Regelui Mihai.Citește și: Prins in „flagrant”! Florin Iordache…

- Doua mii de persoane, membre ale Blocului National Sindical (BNS) au ajuns marti, la ora 11.00, in Piata Victoriei din Capitala. BNS a organizat, pana la ora 13.00, un protest fata de masurile impuse de Codul Fiscal, mai ales fata de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat.

- Membrii Blocului National Sindical (BNS) organizeaza, marti, un miting de protest fata de masurile impuse de Codul Fiscal, mai ales fata de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Din cauza ceremoniilor de comemorare a Regelui Mihai I la Palatul Regal, BNS a restrans manifestarea…

- Pentru prima data, in Sibiu are loc un protest care dureaza de 21 de ore, in fata sediului Organizatiei Judetene a PSD, unde zeci de tineri stau, marti dimineata, pe scaune sau in picioare si transmit mesajul "va vedem" catre social-democrati. Tinerii protestatari au creat si o pagina de Facebook,…

- Liderul deputaților PMP, Eugen Tomac, susține pe Facebook ca manifestația de aseara din Piața Victoriei nu a avut alt scop decat sa-l reinventeze politic pe „indecisul” Dacian Cioloș. Totodata, Tomac dezvaluie culisele inființarii ”supercomisiei” Iordache. Sursa: http://evz.ro/bomba-protest-tomac.html

- Protestul de la Palatul Parlamentului impotriva modificarii legilor justiției s-a incheiat in jurul orei 23,45, protestatatarii parasind zona dupa ce din incinta instituției au plecat mașinile deputaților care au participat la ședința de plen de miercuri seara. Circulația în…

- Ședința de plen de miercuri a Camerei Deputaților, intrerupta timp de 10 minute dupa ce USR a declanșat un protest fața de intreruperea dezbaterilor asupra legilor "Comisiei Iordache", a fost reluata. Deputații USR continua sa stea în jurul tribunei salii de plen, în…

- In imaginile aparute pe retele sociale de la protestul de sambata din Piata Victoriei, unde mai multe persoane au impiedicat angajatii Primariei Capitalei sa instaleze targul de sarbatori, se poate vedea cum batranul de 71 de ani, despre care Jandarmeria spunea ca a fost agresat de un protestatar, se…

- „Violenta de orice fel este un cancer pentru societate! Cine tolereaza, incurajeaza, lauda sau ignora violenta insocietate este complice cu agresorul si la fel de vinovat.Gestul prin care un batran a fost lovit ieri in Piata Victoriei este deplorabil si de neiertat/ nu stiu exact ce…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, duminica seara, in Piața Victoriei, pentru a protesta fața de modificarile la legile justiției susținute in Parlament de majoritatea PSD-ALDE, manifestații de amploare mai redusa avand loc și in Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova. Protestul s-a desfașurat…

- Mai mulți bucureșteni s-au adunat in Piața Victoriei incercand sa blocheze amplasarea barierelor pentru Targul de Craciun. Mai exact, aceștia s-au strans in locul tradițional al manifestelor din 2017 pentru a impiedica amplasarea targului de Craciun anunțat de Primaria București. Reamintim ca Mihai…

- Manifestanții au parasit, pe rand, Piața Victoriei vineri seara, dupa ce, in jurul orei 20.30, s-au prins intr-o Hora a Unirii. Cele câteva sute de persoane care s-au adunat vineri seara în Piața Victoriei, pe ploaie, au scandat lozinci împotriva Guvernului și…

- Cele cateva sute de persoane care s-au adunat vineri seara in Piața Victoriei au scandat lozinci impotriva Guvernului și au cantat Imnul Național. Oamenii sunt echipați cu umbrele pentru a se proteja de ploaie și câțiva au pancarte. Ei își manifesta…

- UPDATE ORA 22.11 Peste 20.000 de protestatari, potrivit unor surse, au manifestat, duminica, cerand retragerea legilor Justiției, respingerea in Parlament a Ordonanței privind modificarea legislației fiscale, demisia Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului. Oamenii…

- Aproape 1.000 de oameni sunt asteptati la o noua runda a protestelor #rezist, de la Timisoara. In aceasta saptamana, adunarea se va da de la ora 19.00, in Piata Libertatii, deoarece in Piata Victoriei se monteaza casutele pentru Targul de Craciun. Mai jos puteti citi nemultumirile protestatarilor. „Singura…

- Noi proteste antiguvernamentale au loc, duminica, in Bucuresti si alte zeci de orase din tara. Oamenii au fost chemati in strada de 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si de confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa. UPDATE 21.31: Manifestantii din Bucuresti…

- UPDATE ORA 20.08 Aproximativ 10.000 de protestatari, potrivit unor surse, participanți la mitingul organizat in Piața Victoriei, au pornit in marș, pe Bulevardul Lascar Catargiu, spre Piața Romana. Manifestanții au ocupat doua benzi de circulație de pe Bulevardul Catargiu. Protestatarii…

- UPDATE ORA 14.51 Protestul angajaților Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) s-a incheiat dupa aproape 4 ore iar discuțiile cu reprezentanții Ministerului Agriculturii nu avut avut niciun rezultat. "Domnul ministru (Petre Daea, ministrul Agriculturii, n.r.) nu a…

- Protestul din Piața Victoriei, fața de modificarea Legilor justiției, la care au participat aproximativ 500 de persoane, s-a incheiat duminica seara in jurul orei 21,20, nefiind inregistrate incidente. *Circa 500 de persoane la începutul protestului antiguvernamental de la Timișoara…

- Peste 2.500 de persoane au protestat duminica seara la Timișoara, Brașov, Cluj Napoca și Sibiu, impotriva masurilor fiscale și de reformare a justiției ale guvernarii PSD+ALDE, manifestațiile incheindu-se fara incidente. *Protest în Piața Victoriei; în jur de 150 de persoane…

- Protestul din Piața Victoriei, fața de modificarea Legilor justiției, la care au participat aproximativ 500 de persoane, s-a incheiat duminica seara in jurul orei 21,20, nefiind inregistrate incidente. *Circa 500 de persoane la începutul protestului antiguvernamental de la Timișoara…

- Un nou protest fața de Guvernul Tudose are loc, in aceasta seara, la Timișoara. Peste 1.100 de oameni au anunțat pe Facebook ca vor participa, in Piața Victoriei, de la ora 19.00, la miting-ul intitulat “Justiție, nu corupție”. Aceștia sunt nemulțumiți, in special, de proiectul legilor Justiției.…

- Un nou protest fața de Guvernul Tudose are loc, in aceasta seara, la Timișoara. Peste 1.100 de oameni au anunțat pe Facebook ca vor participa, in Piața Victoriei, de la ora 19.00, la miting-ul intitulat “Justiție, nu corupție”. Aceștia sunt nemulțumiți, in special, de proiectul legilor Justiției.…

- Un nou protest fața de Guvernul Tudose are loc, in aceasta seara, la Timișoara. Peste 1.100 de oameni au anunțat pe Facebook ca vor participa, in Piața Victoriei, de la ora 19.00, la miting-ul intitulat “Justiție, nu corupție”. Aceștia sunt nemulțumiți, in special, de proiectul legilor Justiției.…

- Medicii de familie din Vrancea au pichetat, ieri, sediul Guvernului, chiar la ora cand se desfașura ședința Executivului, alaturi de alți medici de familie din toata țara. „Manifestarea a fost decenta. Au fost aproximativ 1000 de participanți din majoritatea județelor. Cațiva reprezentanți ai medicilor…

- Medicii de familie si pacienti din toate judetele tarii vor protesta, miercuri, in Piata Victoriei, fata de situatia actuala a sistemul de sanatate, in special fata de problema birocratizarii, dar si fata de lipsa posibilitatii de a elibera anumite retete, astfel incat bolnavii sa nu mai fie nevoiti…

- UPDATE ORA 22.09 Protestul organizat duminica seara in București, la care au participat peste o mie de persoane, s-a incheiat in jurul orei 22,00, dupa ce manifestanții s-au deplasat din Piața Victoriei, la sediul PSD. Manifestanții au protestat fața de proiectul de modificare…

- UPDATE 20.35: Doua persoane care participau la protestul din fata sediului PSD au fost ridicate de jandarmi, dupa ce ar fi refuzat sa se legitimeze. Acesti au fost dusi la sectia de politie, unde urmeaza se li se stabileasca identitatea, potrivit Jandarmeriei Capitalei. "Jandarmii incepeau…

- Protestul organizat in București impotriva proiectului de modificare a Legilor Justiției s-a incheiat in jurul orei 22,10, cand ultimele grupuri de manifestanți au sa parasit Piața Constituției. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO *Proteste în țara fața de proiectul…

- FOTO-Mii de oameni protesteaza in Piata Victoriei și in alte orașe din țara Protest în Piața Victoriei. ArhivaFoto. UPDATE: Aproximativ 300 de bihoreni s-au adunat duminica seara in Piata Unirii din Oradea pentru a protesta impotriva proiectului de modificare a Legilor Justitiei. …

- USR Constanta, alaturi de deputatul Stelian Cristian Ion si ONG ul Baricada Verde, initiaza o noua actiune de protest in care se va cere renuntarea la obiectivul "Joint Romanian Bulgarian Cultural and Historical Heritageldquo;. Protestul are loc in aceasta dupa amiaza in zona restaurantului Zodiac.…

- Protestul a fost organizat de doua asociatii care militeaza pentru constructia autostrazii Iasi - Targu Mures.Peste o mie de oameni au raspuns apelului celor doua asociatii, iar sambata la pranz au venit in centrul municipiului Iasi. Printre acestia s-au aflat si primarul Mihai Chirica…

- Medici de familie din Vrancea au pichetat ieri sediul Casei de Asigurari de Sanatate Județene. Asemenea acțiuni au avut loc in mai multe județe din țara și in București. Protestele au avut loc pentru ca medicii de familie sunt nemulțumiți de „subfinantarea cronica a asistentei medicale primare din Romania…

- UPDATE: Mai multe candele au fost aprinse luni seara in Centrul Vechi, in memoria victimelor de la Colectiv. Victimele tragediei de la Colectiv de acum doi ani vor fi comemorate luni, 30 octombrie, in Piata Libertatii din Baia Mare, incepand cu ora 19.00. Participantii vor aprinde o lumanare in memoria…