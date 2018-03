Stiri pe aceeasi tema

- Puterea Unitatii 2 a CNE Cernavoda va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei, anunta duminica...

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica ca a oprit controlat Unitatea 1 din cauza unei defectiuni. Ulterior, Nuclearelectrica a anuntat si ca ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi...

- Nuclearelectrica SA a anuntat, intr-un comunicat transmis duminica, reducerea Unitatii 2 a centralei nuclearoelectrice (CNE) Cernavoda la 55%, la aproximativ 300 MW, dupa ce a oprit controlat Unitatea 1.

- Nuclearelectrica SA a anuntat, intr-un comunicat transmis duminica, reducerea Unitatii 2 a centralei nuclearoelectrice (CNE) Cernavoda la 55%, la aproximativ 300 MW, dupa ce a oprit controlat Unitatea 1. „Reducerea de putere a Unitatii 2 CNE Cernavoda este cauzata de necesitatea inlocuirii…

- uterea Unitatii 2 a CNE Cernavoda va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei, anunta duminica Nuclearelectrica.

- Puterea Unitatii 2 a CNE Cernavoda va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei, anunta duminica Nuclearelectrica.

- Puterea Unitatii 2 a CNE Cernavoda va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei, anunta duminica Nuclearelectrica, citata de Agerpres. Decizia de a reduce puterea ...

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica seara ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW), dupa ce in urma cu cateva ore societatea a informat ca a oprit controlat Unitatea 1 din cauza unei defectiuni.Citeste…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi redusa la 55%, dupa ce societatea a informat, ca a oprit controlat Unitatea 1 din cauza unei defectiuni.

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" a anuntat ca puterea Unitatii 2 a CNE Cernavoda va fi redusa la 55 aproximativ 300 MW ."Reducerea de putere a Unitatii 2 CNE Cernavoda este cauzata de necesitatea inlocuirii unei piese rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei. Reducerea…

- Oficialii Nuclearelectrica au transmis, in aceasta ultima zi a saptamanii, ca s-a decis oprirea controlata a Unitatii 1 a Centralei Nuclear Electrice (CNE) Cernavoda. Dar si cat se estimeaza ca va durea aceasta situatie. Masura a fost luata la ora 9 si 20 de minute, se mentioneaza intr-un comunicat…

- Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat duminica dimineata la ora 09:20 din cauza unui defect la unul dintre sistemele de proces ale centralei, informeaza Nuclearelectrica.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE Citește…

- „Decizia de a opri controlat Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost determinata de aparitia unui defect la unul dintre sistemele de proces ale centralei, iar actionarea in conformitate cu proiectul centralei conduce la necesitatea opririi controlate", se arata intr-un comunicat transmis sambata de Nuclearelectrica.…

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat in dimineata zilei de 25 martie 2018, ora 09:20. Decizia de a opri controlat Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost determinata de aparitia unui defect la unul dintre sistemele de proces ale centralei, iar actionarea…

- Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 1 a centralei nucrearoelectrice (CNE) Cernavoda a fost oprita controlat in dimineata zilei de 25 martie, ora 09.20. Intreruperea functionarii este estimata sa dureze 48 de ore din momentul opririi centralei.

- UPDATE Doua persoane care erau internate in Spitalul de Neuropsihitrie Sapoca au plecat in aceasta seara din unitatea medicala. Polițiștii au efectuat verificari și filtre, fiind depistați de un echipaj de polițe și reinternați. Doi pacienți de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca au fugit din unitatea…

- UPDATE: La acceasta ora, nici un TIR nu este blocat in Vama Albita. Toate care au tranzitat frontiera de stat erau echipate cu lanturi de iarna. ULTIMA ORA…Din Punctul de Trecere al Frontierei Albița doar autotrenurile echipate cu lanțuri au permisiunea de a intra in țara pentru a-și continua deplasarea.…

- Update: Este alerta maxima in judetele Brasov, Covansa si Buzau, acolo unde pana la ora 12 este cod rosu de inundatii. Probleme mari sunt si in alte 12 judete in care raurile au iesit din...

- Proiectul Romgaz este cea mai mare investitie a statu­lui roman in productia de energie din ultimii 10 ani, centrala de la Iernut fiind cu atat mai importanta cu cat ea va putea echi­libra sistemul in zona de nord a tarii, acolo un­de exista un deficit de productie. Deocam­data este sin­gu­rul proiect…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnar premier, trasmite News.ro . UPDATE 1: Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost…

- UPDATE: Barbatul a fost transportat la Unitatea de Primire Urgența din cadrul Spitalului Județean Vaslui. Era conștient in momentul preluarii de catre echipajul SMURD, avand insa arsuri de gradul 2 și 3, pe 5% din suprafața corpului, mai ales in zona cervicala. In prezent, primește ingrijiri medicale…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2), pe sectorul Cernavoda - Constanta, se va desfasura controlat pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Echipajul de Terapie Intensiva Mobila al SMURD Maramures a salvat in aceasta dupa amiaza viata unui sugar de 4 luni. In jurul orei 17.45, un apel la 112 anunta ca un copil aflat cu parintii la o piscina din zona Baia Mare s-ar fi inecat, anunta ISU Maramures. Imediat, echipajul TIM s-a deplasat la fata…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, potrivit datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a declarat ca s-a intalnit ”in lift” cu investitorii chinezi cu care statul negociaza realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, proiect de 6,5 miliarde de euro care bate pasul pe loc de patru ani. Reamintim, Nuclearelectrica a ales in 2014 grupul China General…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP. Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu,…

- Un tanar in varsta de 19 de ani a ajuns miercuri seara la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau dupa ce ar fi fumat marijuana. Medicii l-au stabilizat și il țin sub observație. Tanarul a ajuns la UPU cu o ambulanța dupa ce a fumat o țigara și i s-a facut rau. El ...

- Proiectul PSD care prevede ca Nuclearelectrica, compania de stat care opereaza centrala nucleara de la Cernavoda, sa se aprovizioneze doar cu combustibil nuclear produs in Romania, pe cat posibil numai pe baza producției interne ...

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu "probleme penale", precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- GEFCO Group, jucator global in domeniul logisticii industriale si unul dintre liderii europeni in logistica automobilelor, si-a deschis al treilea depozit cu temperatura controlata dedicat biostiintei si sanatatii. Unitatea este aproape de aeroportul Heathrow din Londra, Marea Britanie. Acesta se…

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda functioneaza la putere nominala incepand din seara zilei de 21.01.2018, ora 22:15, potrivit unui comunicat semnat de directorul general Cosmin Ghita. Puterea Unitatii 2 CNE Cernavoda a fost redusa in dimineata zilei de 21.01.2018…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica seara ca Unitatea 2 functioneaza la putere nominala incepand din seara zilei de duminica, ora 22:15, relateaza news.roPuterea Unitatii 2 CNE Cernavoda a fost redusa…

- UPDATE: Medicii au reușit sa il salveze pe tanarul de la Negrești. Acesta este, in prezent, la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Vaslui. Ontrebat de medici despre cauza celor intamplate, barbatul refuza sa explice motivul pentru care a recurs la acest gest. Va ramane sub supraveghere medicala, spun…

- Operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, Nuclearelectrica, anunta ca reactorul 2 va functiona la o capacitate cu 27% mai mica decat in mod normel duminica, din cauza unei defectiuni aparute la partea clasica a unitatii.

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat ca duminica, incepand cu ora 07:30, va reduce cu 27% (circa 200 MWh) puterea Unitatii 2 ”in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul…

- Oficialii companiei spun ca durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada. "Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului…

- Nuclearelectrica anunta ca in data de 21 ianuarie, incepand cu ora 07:30, CNE Cernavoda va reduce cu 27% (cca 200 MWh) puterea Unitatii 2. Motivul este asigurarea conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul din sistemele de proces ale partii clasice a Unitatii 2.

- CNE Cernavoda va reduce, duminica, incepand cu ora 7:30, cu 27% (circa 200 MWh) puterea Unitatii 2 in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul dintre sistemele de proces ale partii clasice a unitatii, informeaza Nuclearelectrica, printr-un comunicat…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), a anuntat vineri ca a decis sa reduca puterea Unitatii 2 de la centrala din Cernavoda in ziua de 21 ianuarie, "in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul din sistemele de proces"."S.N.…

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca in data de 21.01.2018, incepand cu ora 07:30, CNE Cernavoda va reduce cu 27 cca 200 MWh puterea Unitatii 2 in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul din sistemele de proces ale partii clasice a Unitatii 2.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o fara drept de apel pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 6-2, 6-2. Halep (26 ani) a incheiat conturile…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- ULTIMA ORA…Doua localitați au ramas, in totalitate, fara curent electirc și alte doua parțial. Conform raportarilor celor de la Delgaz Grid, localitațile Duda și Arsura nu mai au energie electrica, iar Murgeniul și Falciul sunt alimentate parțial. In total, sunt afectați 2.326 de consumatori. Pentru…

- PlayerUnknown’s Battlegrounds pentru Xbox One a primit un nou update menit sa corecteze cateva probleme de crushing și sistem de control. Intreaga lista de modificari le gasiți pe forumul oficial, unde este menționat ca un alt viitor update va corecta alte doua probleme importante.…

- UPDATE Numarul liderilor și cel al organizațiilor județene ale PSD care cer convocarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului crește de la o ora la alta. Prin urmare, o reuniune a acestui for la inceputul saptamanii viitoare pare iminenta. Iar semnalul final vine chiar de la secretarul general…

- Semnal de alarma fata de siguranta microcipurilor Intel, care se gasesc in aproape toate calculatoarele. Potrivit expertilor IT, exista o bresa de securitate in proiectarea acestor microcipuri si este necesara o actualizare a sistemelor de operare a calculatoarelor pentru remedierea erorii.

- Nuclearelectrica SA anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri pubice pentru atribuirea contactului de achizitii a Serviciilor tehnice pentru testarea eficientei de retinere a filtrelor HEPA si a filtrelor cu carbune activ utilizate in Sistemele de Ventilatie ale Centralei. Valoare estimata totala…