Stiri pe aceeasi tema

- Marin Laurentiu, tanarul de 21 de ani suspectat ca si-a ucis iubita adolescenta la Sotrile, in Prahova, a fost prins de politie, potrivit observator.tv. Politia din Prahova a pus mana pe...

- O fata de 17 ani a fost gasita moarta, sambata, in localitatea Sotrile, iar politistii il cauta acum pe criminal, informeaza IPJ Prahova. "La ora 16,08 am fost sesizati prin 112 ca pe raza...

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova face apel la cetațeni ca, in cazul in care pot oferi detalii despre suspectul crimei de la Șotrile, din satul Plaiul Campinei, sa sune la 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitați de poliție. Barbatul se numește Laurențiu Marin, are 21 de ani și este…

- Politistii din Prahova fac apel la populatie pentru gasirea barbatului suspectat ca si-ar fi ucis concubina cu un topor, potrivit NEWS.ro.”Fata de numitul Marin Laurentiu, in varsta de 21 de ani din Sotriile, Plaiul Campinei, sunt indicii ca ar fi autorul unei infractiuni de omor, victima…

- Anchetatorii au inceput, luni dimineata, reconstituirea crimei in cazul Alexandrei Macesanu, la locuinta din Caracal a lui Gheorghe Dinca, in prezenta acestuia, adus din arestul IPJ Olt. La aceasta ora, la fata locului sunt criminalisti, politisti de la fortele speciale, procurori si jurnalisti, insa…

- O femeie de 71 de ani din Ploiesti data disparuta luni dupa ce a plecat voluntar de acasa a fost gasita pe un drum ce face legatura intre doua statii de transport feroviar, informeaza, marti seara, IPJ Prahova, potrivit Agerpres.Citește și: Sondaj: Klaus Iohannis, de neoprit in cursa catre…

- Suspectul in cazul crimei de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost retinut pentru 24 de ore. El este acuzat de viol si trafic de minori. In cursul nopții, dosarul penal a fost preluat de D.I.I.C.O.T. Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a declinat catre DIICOT Craiova ... The post Suspectul in cazul crimei…

- Anchetatorii sunt pe urmele unui barbat de 32 de ani, considerat principalul suspect in cazul atacului sangeros de la Faget, urmat de incidentul din Temerești. Numele persoanei cautate in cazul de fața ar fi Ionel Boldea, poreclit Arega, din cate anunța presa locala, un barbat care ar domicilia in localitatea…