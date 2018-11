UPDATE. Pompierii actioneaza in Murfatlar. Un autoturism cu patru persoane in flacari Potrivit ISU Constanta, un incendiu a avut loc in localitatea Murfatlar din judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un autoturism.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 14.30, pe DN3, la iesirea din localitatea Murfatlar catre Ciocarlia un autoturism de teren, in care se aflau patru persoane, a luat foc in timpul deplasarii.Momentan circulatia este oprita pe ambele sensuri. Nu s au inregistrat victime.UPDATE Traficul a fost reluat pe DN3, anunta IPJ Constanta. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

