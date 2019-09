Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Sibiu l-au identificat si prins pe barbatul care a provocat un accident in municipiu si a fugit. Acesta nu detine permis de conducere si este cercetat pentru comiterea a patru infractiuni, relateaza News.ro.Citește și: ALERTA meteo imediata: Cod galben de furtuna in localitati…

- Politistii din Sibiu cauta, sambata seara, un sofer care a intrat cu masina intr-un camion stationat si a fugit. In autoturism se afla si un pasager care initial a fugit de la locul accidentului, ulterior revenind si anuntand incidentul. Barbatul a fost ranit, fiind transportat la spital.

- Politistii din Sibiu cauta, sambata seara, un sofer care a intrat cu masina intr-un camion stationat si a fugit. In autoturism se afla si un pasager care initial a fugit de la locul accidentului, ulterior revenind si anuntand incidentul. Barbatul a fost ranit, fiind transportat la spital, relateaza…

- Un tanar in varsta de 24 de ani din Ploiesti a fost retinut, vineri, de catre politisti, fiind acuzat de omor din culpa si fuga de la locul accidentului. Acesta se pare ca a lovit un batran care traversa pe trecerea de pietoni si apoi a fugit.

- Politistii cerceteaza circumstantele in care a avut loc un accident de circulatie in apropierea localitatii brailene Baraganul. Un sofer a iesit cu masina de pe carosabil dupa ce a tras brusc de volan, incercand sa evite coliziunea cu un autovehiculul care efectua o depasire.

- Politistii cauta un sofer care a intrat cu masina pe trotuar, marti dimineata, si a ranit grav un tanar, apoi a fugit de la locul accidentului, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan. "Astazi dimineata (marti - n.r.), in jur de ora 3,00, un autoturism…

- Politistii cauta un sofer care a intrat cu masina pe trotuar, marti dimineata, si a ranit grav un tanar, apoi a fugit de la locul accidentului, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan, potrivit Agerpres. "Astazi dimineata (marti - n.r.), in jur de ora 3,00, un autoturism…

- Polițiștii incearca sa dea de urma unui șofer care, in cursul nopții trecute, a accidentat mortal un biciclist. Evenimentul a avut loc... The post Barbat omorat de mașina! Polițiștii il cauta pe autorul accidentului. UPDATE: Victima a fost identificata appeared first on Renasterea banateana .