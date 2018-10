Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul stangii in alegerile prezidentiale din Brazilia, Fernando Haddad, a declarat ca va lupta pana la capat pentru a impiedica 'instalarea fascismului in Brazilia', cu cinci zile inaintea turului al doilea in care adversarul sau de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, este cotat ca mare favorit,…

- Rezultatele publicate de institutul Ibope arata o crestere de un punct a lui Jair Bolsonaro in raport cu prima ancheta de opinie dintre cele doua tururi, cand Datafolha l-a dat invingator, miercuri, cu 58% din voturi, fata de 42% pentru Fernando Haddad.Sondajul Ibope mai arata ca respingerea…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a întrunit 46,46 % din voturi la alegerile prezidentiale desfasurate duminica în Brazilia, urmând sa-l înfrunte într-un al doilea tur pe reprezentantul Partidului

- In Brazilia, politicianul de dreapta Jair Bolsonaro a obtinut cele mai multe voturi in alegerile prezidentiale de duminica, urmand sa se confrunte in turul doi de scrutin cu Fernando Haddad, fostul primar de stanga din Sao Paulo.

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a intrunit 46,46 % din voturi la alegerile prezidentiale desfasurate duminica in Brazilia, urmand sa-l infrunte intr-un al doilea tur pe reprezentantul Partidului Muncitorilor, Fernando Haddad, care a obtinut 28,69%, transmite AFP, care

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a intrunit 46,46 % din voturi la alegerile prezidentiale desfasurate duminica in Brazilia, urmand sa-l infrunte intr-un al doilea tur pe reprezentantul Partidului Muncitorilor, Fernando Haddad, care a obtinut 28,69%, transmite AFP, care citeaza rezultatele…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, si-a marit avantajul asupra adversarului sau de stanga, Fernando Haddad, in cel mai recent sondaj preelectoral facut public inaintea scrutinului prezidential de duminica din Brazilia, transmite marti dpa. Sondajul, realizat de compania Ibope, arata…

- Tribunalul superior electoral din Brazilia a decis ca fostul presedinte Luiz Inacio Lula da Silva nu poate candida la un al treilea mandat, el fiind mare favorit in ciuda faptului ca este in inchisoare, scrie News.ro.Dupa opt ore de dezbateri, magistratii au invalidat cu 6 la 1 candidatura…