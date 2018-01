Stiri pe aceeasi tema

- Noua detinuti au evadat din penitenciarul Plotzensee in perioada dintre Craciun si Anul Nou, iar cinci dintre ei inca se afla in libertate. Anterior in cursul zilei de miercuri, Behrendt a respins cererile de a demisiona in urma seriei de evadari recente din inchisoarea Plotzensee. Intr-o…

- Pentru întregul Occident și în special pentru Germania, conflictul din Donbas nu este nici înghețat, nici uitat, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe al Germaniei, Sigmar Gabriel, înainte de zborul spre Ucraina, scrie Ukrinform. „Prin vizita la Kiev…

- Autoritatile din metropola americana New York vor instala peste 1.500 de stalpi de securitate pe trotuare, pentru a proteja pietonii de eventuale atacuri teroriste cu vehicule, a anuntat miercuri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul televiziunii CNN. Este vorba despre o investitie…

- Un sofer neidentificat ar fi intrat intentionat cu masina sa in invitati si paznici de la un club de noapte in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei in timpul festivitatii de Anul Nou, relateaza DPA.

- Copiii au intrat in vacanța de iarna și in magia sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou. Pentru prevenirea diferitelor fapte anti-sociale si prevenirea victimizarii copiilor, Politia vine cu urmatoarele recomandari: Pentru parinti:- Discutati deschis cu copilul vostru,

- Mai mulți hoți au lasat o familie din Marea Britanie fara cadouri de Craciun. Hoții au intrat în dormitorul în care se aflau cadourile și le-au furat pe toate. Au lasat în urma lor ambalajele și chiar anumite cadouri care nu au fost tocmai pe placul lor. Cadourile aveau o…

- Copiii din familii defavorizate, nascuti in noaptea de Craciun, la Maternitatea din Iasi, au primit, luni, cate un trusou si daruri de la pompieri. Stefana, care a venit pe lume duminica seara, la ora 19, a fost primul bebelus vizitat de pompieri. Mama ei, Elena, are 17 ani si este din localitatea ieseana…

- Politia a evacuat o mare parte din targ in jurul orei locale 21 (ora Romaniei, 22), iar genistii continua sa examineze obiectul suspect, a anuntat un reprezentant al autoritatilor dupa cinci ore."Presupunem ca nu este ceva periculos, insa continuam sa investigam", a declarat purtatorul…

- Individul, identificat sub numele de Dasbar W., este banuit ca ar fi fost membru al gruparii jihadiste Stat Islamic. El ar fi planificat de cateva luni un atac cu vehicul asupra patinoarului din orasul german Karlsruhe. Anchetatorii au precizat ca Dasbar a a incercat, incepand cu luna septembrie,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca in timpul intilnirii cu rudele celor ucisi in atacul de anul trecut de la tirgul de Craciun de la Berlin a recunoscut ‘slabiciunea statului’ in sprijinirea celor afectati de terorism, relateaza dpa. ‘Astazi este o zi de doliu, insa este de asemenea…

- O tanara de 26 de ani din Statele Unite a nascut in urma inseminarii artificiale un copil dintr-un embrion care a fost inghețat in urma cu 25 de ani, fiind cu doar un an mai tanar decat ea, scrie CNN. Emma Wren Gibson a venit pe lume pe 25 noiembrie și a inregistrat un record mondial, fiind rezultatul…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, marti, ca atacul terorist din 2016 de la targul de Craciun din Berlin, in urma caruia 12 persoane au fost ucise si alte 70 au fost ranite, a scos in evidenta "slabiciunile statului nostru" in sprijinirea victimelor terorismului, relateaza agentia DPA.

- Hairstylist-ul Adrian Perjovschi dezvaluie care sunt tendințele in materie de coafuri pentru sarbatori și cum sa ne ingrijim parul in sezonul rece. Pentru reuniunile de Craciun, Adrian Perjovschi recomanda coafurile lejere, naturale: “Zilele de Craciun le petrecem in familie, astfel ca ținuta nu este…

- Politia germana a arestat mai multe persoane suspectate ca au calatorit in zonele din Orientul Mijlociu controlate de gruparea Statul Islamic si ca au avut legaturi cu Anis Amri, tunisianul care in decembrie anul trecut a comis atacul cu camion intr-un targ de Craciun din Berlin,

- O femeie a impins o tanara de 25 de ani, pe linia de metrou, marți seara, in stația de metrou Dristor 1, potrivit anchetatorilor. Tanara a murit in urma impactului cu trenul. Update: Mai multe patrule de poliție au fost mobilizate, miercuri dimineața, la metroul din București, pentru a informa calatorii…

- Suspectul a fost retinut pe data de 1 decembrie, intr-un adapost de urgenta, dupa ce mai multe persoane l-au observat urmarind inregistrari ale atacurilor teroriste de la Nisa si Berlin, a declarat un purtator de cuvant al autoritatilor. Tanarul a vizitat moschei, insa nu este clar daca a…

- Circa 50 de persoane au fost ranite marți seara in coliziunea dintre doua trenuri in apropiere de Dusseldorf, in vestul Germaniei, conform pompierilor locali, transmite AFP. Bilanțurile furnizate de poliție, compania naționala de cai ferate și pompieri, referitoare…

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”.…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coalitii guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finante si de un buget al zonei euro, transmite…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni dua-amiaza, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.”La data de 28.11.2017, ora 16:30, politisti din cadrul Poliției municipiului Câmpia Turzii, au depistat pe raza municipiului, un barbat de…

- Gruparea terorista Stat Islamic ameninta cu atacuri teroriste in pietele de Craciun, de sarbatori. Mesajele, scrise in franceza, engleza si germana, au fost distribuite prin intermediul unor aplicatii de mesagerie. ISIS ameninta ca va comite atacuri teroriste in Marea Britanie, Franta si Germania, potrivit…

- Poliția britanica a anunțat ca deocamdata nu a descoperit indicii privind focuri de arma care ar fi fost trase in zona a doua stații de metrou londoneze și nici victime sau suspecți ale unui asemenea incident pentru care a fost alertata vineri dupa amiaza și care a provocat panica in centrul capitalei…

- Politia din Germania a anuntat, marti, ca a retinut sase cetateni sirieni care planificau sa comita atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei in numele retelei teroriste Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Suspectii au varste cuprinse intre 20 si 28 de ani. Acestia…

- Municipalitatea radauteana se apropie de finalizarea pregatirilor pentru Craciun si Anul Nou. Dupa aproape doua saptamani in care angajatii serviciului specializat din Primarie au fost „pe baricade" inca de la primele ore ale diminetilor, in curand va fi finalizata montarea catorva mii ...

- UPDATE – La data de 15 noiembrie, polițiștii au fost sesizați de catre personal din cadrul serviciului de evidența a persoanelor, din Dej, cu privire la faptul ca, la sediul acestora, s-a prezentat un minor, in varsta de 16 ani, din județul Satu-Mare, a carui dispariție a fost mediatizata in 16 noiembrie.…

- UPDATE: Ciprian Miron a fost desemnat ADJUNCT in IPJ Cluj. ȘTIREA INIȚIALA: Toata poliția clujeana se afla in mainile unui singur om. Comisarul de poliție Constantin Ilea este desemnat sa conduca in totalitate Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, arata sursele. Ilea este titular pe funcția de adjunct…

- Un barbat dintr-un oraș german a alertat autoritațile, dupa ce a descoperit in gradina sa ceea ce el a crezut ca este un dispozitiv din Al Doilea Razboi Mondial. Ajunși la fața locului, ofițerii au descoperit ceva complet inofensiv: un dovlecel de mari dimensiuni, relateaza AP. Incidentul neobișnuit…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati - rutier si inspectorii vamali au descoperit asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, o substanta vegetala maruntita, de culoare verde, susceptibila a face parte din categoria drogurilor de risc, marijuana.…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, susține ca patronul Mediafax Adrian Sarbu a descris la audieri cum conducerea SRI ar fi dorit sa preia Realitatea TV prin intermediul lui Sebastian Ghița. „A facut referire la o situație sau la un moment decembrie 2010,…

- Un sirian in varsta de 19 ani este acuzat ca planuia un atentat islamist cu exploziv in Germania. El a fost arestat de autoritați, in orașul Schwerin, aflat in nord-estul țarii, unde mai multe apartamente au fost percheziționate, relateaza Deutsche Welle. Tanarul sirian, prezentat ca Yamen A., a fost…

- Cel putin trei persoane au murit din cauza unei furtuni care a lovit duminica dimineata centrul Europei provocand intreruperi in furnizarea energiei electrice si perturband traficul rutier si feroviar, potrivit serviciilor de urgenta, informeaza AFP. UPDATE ora 17:20 Inca doua persoane au decedat in…

- UPDATE ORA 13.23 Forțe speciale ale poliției germane au reținut un suspect intr-un atac cu cuțit comis sambata dimineața in orașul Munchen (sud), potrivit ediției online a ziarului german Bild, relateaza Reuters. Ziarul nu a precizat sursa pentru aceasta informație. Poliția…

- Patru persoane au fost ranite ușor sambata dimineața la Munchen (sudul Germaniei) de un barbat inarmat cu un cuțit care a fugit de la fața locului, a anunțat poliția, relateaza AFP. 'Nu a fost constatata nicio rana fatala la victime', a precizat poliția pentru contul sau de Twitter.…

- Partidul Poporului (OVP) din Austria, condus de Sebastian Kurz, actualul ministru de externe, se afla pe primul loc in alegerile parlamentare desfasurate duminica, cu 31,6%. Kurz este pe cale sa devina noul cancelar al Austriei. Partidul Liberal (FPO), populist de dreapta, are un ușor avans (27,4%)…

- UPDATE: ora 18:33 – Reprezentanți ai poliției londoneze anunța ca, dupa primele cercetari, nu este vorba despre un incident de securitate, ci despre un simplu accident care nu are conotații teroriste. O masina a intrat in mai multi pietoni la Londra. Incidentul s-a petrecut in zona Muzeului Național…