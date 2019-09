UPDATE: Pericol de inec la Baile Reci. Persoana scoasa din mare, fara suflare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a explicat, vineri, la Constanța, de ce Alexandru Cumpanașu a primit paza dupa ce a solicitat acest lucru MAI. „Orice persoana care face dovada ca are viața pusa in pericol poate primi protecție”, a spus Fifor.Fifor a explicat, intrebat de ce are Alexandru…

- Potrivit ISU Constanta, astazi, 30 augsut 2019, doua persoane au fost in pericol de inec, iar alta a fost scoasa constienta, confuza, la mal. Intervin ambarcatiunea CBRN din punctul de salvare din mediul acvatic Portul Tomis, SMURD B, SMURD C si Senilata Mamaia.Evenimentele au avut loc in Mamaia, pe…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in statiunea Eforie Nord.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.Impactul s a soldat cu o victima.UPDATE: Ce…

- In urma cu putin timp, catre ISU Constanta s a lansat un apel de interventie in zona digului de sud din Navodari.Se pare ca o persoana se afla in pericol de inec, la 2 km de dig.UPDATE:Conform precizarilor ISU Constanta, se pare ca un barbat a plecat cu kite ul si a fost dus de curenti in larg. S a…

- In urma cu putin timp, o persoana a fost scoasa din Marea Neagra, in localitatea Navodari, in dreptul Cherhanalei.Un echipaj ISU Constanta incearca resuscitarea victimei, aflate in prezent in stare de inconstienta.UPDATE 20:36Persoana scoasa la mal este barbatul cautat in zona Kazeboo.Barbatul a fost…

- O persoana a fost scoasa din mare, pe plaja Modern din Constanta, in dreptul digului.ISU Constanta transmite ca persoana este incostienta iar la fata locului au fost alocate la caz doua echipaje medicale SMURD B si SMURD C.UPDATE: Barbatului i se acorda ingrijiri medicale. Acesta este constient. ...

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta a fost solicitat sa intervina in ajutorul unei persoane aflate in pericol de inec in statiunea Costinesti, zona epavei."In urma unui apel primit la 112, intervenim pentru salvarea unei persoane aflata in pericol de inec,…

- Salvatorii intervin in aceste momente pe plaja 3 Papuci din Constanta, unde, o persoana scoasa din apa este in stop cardio respirator. Potrivit SAJ Constanta, salvamarii ii fac manevre de resuscitare.La fata locului intervine SMURD Fripis si un echipaj SMURD C. ...