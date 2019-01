Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic a respins marti, cu doar 73 de zile inaintea Brexitului, singurul plan in vederea unei iesiri ordonate din Uniunea Europeana (UE), transmite BBC News. Acordul a fost respins cu 432 la 202 voturi. Parlamentul britanic va organiza o motiune de cenzura a Guvernului, relateaza The Associated…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a plecat marti mai devreme de la Strasbourg, revenind la Bruxelles pentru a fi la sediul Comisiei Europene in timpul votului crucial din parlamentul britanic privind acordul Brexitului, transmite agentia EFE preluata de Agerpres. ''Juncker…

- Votul din Parlamentul britanic privind acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar urma sa aiba loc marti seara in jurul orei 20:00 GMT (22.00 ora Romaniei), iar rezultatul votului va fi facut public dupa aproximativ 15 minute, relateaza Reuters.…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar va fi supus la vot marti seara in parlamentul britanic. In cazul neaprobarii documentului exista riscul ca intregul proces al Brexitului sa fie cuprins de haos,…

- ​Camera Comunelor se va pronunța marti pe tema Acordului Brexit, insa exista semnale clare ca acordul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand sub semnul intrebarii modul in care Marea Britanie va ieși din UE, ori chiar daca va mai parasi Blocul comunitar. Marea Britanie…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar va fi supus la vot marti seara in parlamentul britanic, in cazul neaprobarii documentului existand riscul ca intregul proces al Brexitului sa fie cuprins…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Premierul…

- Eventuala respingere a Acordului Brexit de catre Parlamentul britanic va produce posibilitatile iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun tratat sau anularea retragerii din UE, afirma Donald Tusk, presedintele Consiliului European, citat de Sky News.