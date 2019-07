UPDATE. Parapantistul francez a fost găsit UPDATE Parapantistul francez, cautat de zeci de politisti, jandarmi si salvamontisti, a fost gasit, luni, la o pensiune din localitatea Gresu, judetul Vrancea. El le-a povestit salvatorilor ca s-a prabusit si a mers pe jos, prin padure, 20 de kilometri, pana a ajuns in zona locuita, transmite Mediafax. Reprezentantii ISU Covasna au transmis, luni, ca The post UPDATE. Parapantistul francez a fost gasit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

